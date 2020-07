Gelardi, presidente dell'Asd Real Termini futsal: "Vogliamo far bene al nostro primo anno di Serie C1"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Intervista a Matteo Gelardi, presidente dell' ASD Real Termini Futsal, nuova realtà sportiva nel Campionato Regionale Siciliano di Serie C1.

1) Ciao Matteo parliamo di questa bellissima novità nel Futsal a Termini, come nasce il Real e quali sono gli obiettivi della società?

Il Real Termini Futsal nasce nel 2020 principalmente da una pazza idea del vice presidente Vincenzo Farina, il quale dopo una lunga chiacchierata ci propone di un eventuale acquisto di un titolo di C1 ( Real T. Bellaville). Da lì ebbe inizio tutto. I nostri obiettivi sono quelli di fare bene al nostro primo anno di Serie C1 dopo una lunga assenza da questa categoria.

2) Caro Presidente nella prossima stagione disputerete il Campionato di Serie C1, torneo Regionale molto difficile, come vi state preparando in merito?

Si , un torneo difficile ed impegnativo, infatti il nostro Direttore Sportivo Carmelo La Fata si sta già muovendo per cercare di allestire una squadra competitiva.

3) Una società nuova con dirigenti che hanno già le idee chiare e portano questa città nel cuore, inoltre dopo la riconferma del coach (che ha lavorato già con voi lo scorso anno)Rosario Mercanti e l’innesto del DS Carmelo La Fata, quali sono le tue considerazioni in merito?

Si, una società nuova con dirigenti esperti con le idee chiare che hanno nel cuore lo sport ma soprattutto la nostra città. La riconferma di mister Mercanti, persona molto professionale dentro e fuori il campo che conosce bene la categoria e sa bene come affrontarla , mentre l’innesto del DS Carmelo La Fata anche lui figura importante rappresenta un vero e proprio legante tra Dirigenza e roster.

4) Matteo a Termini grandissima tradizione a livello calcistico, quale e' la giusta ricetta secondo te per far riavvicinare i Tifosi al Calcio a 5 e sopratutto al Real?

Si , Termini Imerese ha sempre avuto una tradizione calcistica sia nel calcio a 11 che nel calcio a 5 , speriamo sia noi che lo Sporting Termini (che quest anno parteciperà al campionato di Promozione) di riportare il calcio che conta a Termini Imerese.

5) Parliamo di Futsal mercato, come si sta muovendo il Real in tal senso affinché si possa allestire una rosa competitiva per il prossimo Campionato?

Beh questa è una domanda a cui può rispondere esclusivamente il nostro DS La Fata. Vi ringrazio per questa bella intervista e forza Real Termini Futsal.

Gallery