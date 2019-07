Iniziato il primo futsal Clinic Piana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Iniziato il 1° FUSTAL CLINIC PIANA, presso il Palazzetto dello Sport, e nel complesso Sportivo Stassi/Cuccia, in collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l'ASD Piana, una due giorni dedicata ad approfondimenti tecnico/tattici del calcio a 5, per allenatori ed appassionati, che sarà occasione per affinare la conoscenza delle più importanti strategie di gioco e di allenamento. Docenti d’eccezione saranno gli allenatori spagnoli, professionisti di fama internazionale, Manuel Peris Gavalda (MANOLO) tecnico esperto di scouting e match analysis, ed Eduardo Garcia Belda (MIKI), che nelle sue esperienze italiane ha allenato Real Rieti e Maritime. Personalita di spiccata raffinatezza e profondità tecnico-sportiva e concreta esperienza nel campo, eccellenze e qualità al servizio degli operatori del settore iscritti al clinic. Occasione preziosa per entrare con intensità nel mondo del calcio a 5 e strategie di alto livello, startup vincente per la programmazione dell'evento per gli anni a seguire. quasi 50 gli iscritti, risultato degno di nota, rispetto alla novità assoluta dell'iniziativa nel nostro territorio. Lo sport come conoscenza e approfondimento psicologico delle differenti personalità dei giocatori da parte dell' allenatore, lo sport come educazione all impegno, al coordinamento e alla disciplina e non al mero risultato, questi alcuni dei cardini di una metodologia ad alto profilo che Manolo e Miki condivideranno con i tecnici e chiunque voglia avvicinarsi ad uno sport fortemente preparatorio e formativo. All’evento parteciperanno tecnici di società affiliate alla FGC provenienti da tutta la Sicilia, interverranno, inoltre, i vertici della Federazione Gioco Calcio e dell’Associazione Italiana Allenatori. L’organizzazione del Clinic sarà gestita da Gerino Sanfilippo tecnico dell’ASD Piana Sport. Il Sindaco Rosario Petta ha dichiarato l'evento rappresenta l'occasione per fare conoscere le nostre strutture sportive una vera e propria cittadella dello sport, messa a disposizione di una platea qualificata di tecnici che partecipano a questo importante corso. Con l'occasione sarà consentito visitare le nostre chiese ed il nostro museo. Sport Cultura e Turismo occasione che ben si coniuga con la promozione della nostra comunità.

