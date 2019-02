Inizia la seconda fase del campionato di C2 per la rugby Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ ora, la Rugby Palermo torna in campo per la seconda fase, a gironi, del campionato di C2. Domenica nell’impianto della Fincantieri in via Giordano Calcedonio si inizierà con le Under 18 della XV R.S.O. e dell’Amatori Catania ARL, alle ore 11.00, e di seguito si affronteranno le squadre maggiori per la seconda giornata della II fase. Per la Rugby Palermo è la prima gara della seconda fase, non avendo disputato la prima gara causa rinvio. Come di consueto a fine gara non potrà mancare il classico terzo tempo. L’ingresso è gratuito ed è consigliato anche ai bambini….