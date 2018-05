Si ferma anche Struna, stagione finita: emergenza difesa per il Palermo

Ahi Palermo, si ferma anche Struna: stagione finita per il difensore rosanero. Cambia allenatore ma la musica è sempre la stessa. E a poche giornate dalla fine del campionato arriva l’ennesima tegola per Stellone dal suo arrivo a Palermo.

Dopo Nestorovski e Bellusci anche Struna potrebbe restare ai box fino al termine della stagione in seguito all’infortunio rimediato lunedì sera negli ultimi minuti del match con il Bari. Davvero improbabile ipotizzare un recupero del difensore sloveno per gli eventuali playoff. “Il calciatore Aljaz Struna - si legge sul sito ufficiale - si è sottoposto oggi ad una risonanza magnetica che ha confermato la prima diagnosi effettuata dal Dottor Francavilla, evidenziando una lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro. Il giocatore inizierà da oggi il percorso fisioterapico del caso”.

Piena emergenza dunque in difesa per queste ultime tre partite di campionato. Fondamentale a questo punto sarà gestire al meglio il recupero di Dawidowicz che insieme a Rajkovic potrebbe così comporre la coppia centrale di difesa nel 4-3-3 che ha in mente Stellone. Scalpita anche il giovane Accardi, difficile però vederlo in campo dal primo minuto dopo la prestazione sottotono di Venezia.