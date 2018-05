In bici per le vie di Caccamo: al via il quarto raduno “Padre Pino Puglisi”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È tutto pronto a Caccamo per il IV raduno ciclistico dedicato a Padre Pino Puglisi. La partecipata passeggiata in bicicletta per le vie del borgo medievale, aperta a sportivi e non, si svolgerà domenica 13 maggio ed è organizzata dalla Parrocchia San Giorgio Martire e dalla locale associazione ciclistica Monte Rotondo, con il patrocinio dell'Opes Sicilia. In piazza Duomo, alle 08.45, è prevista l'accoglienza dei partecipanti, la verifica delle iscrizioni e la consegna dei gadget. Su due ruote si percorrerà quindi il piccolo centro, in un percorso ad anello che si concluderà in tarda mattinata sempre in piazza Duomo. Per iscriversi è necessario, entro il 10 maggio, compilare ed inviare l'apposito modulo disponibile sul sito internet www.sangiorgiocaccamo.it. Al medesimo indirizzo web è possibile prendere visione del regolamento della manifestazione.