Il Team Guagliardo a segno allo Spino

Pieve Santo Srefano (Ar), 9 giugno 2019 - Una trasferta da incorniciare per il sempre valido Natale Mannino, reduce dalla 10ª Cronoscalata Storica dello Spino, quarto atto del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (CIVSA), andato in scena nell’Aretino questo fine settimana. Seppur all’esordio in Valtiberina, infatti, il portacolori del Team Guagliardo, rientrato al volante della Porsche 911 Carrera Rs, ha svettato nella “GTS+2500” concludendo, altresì, sul terzo gradino del podio di un più che combattuto 2° Raggruppamento.

«È andata molto bene, mi ritengo più che soddisfatto» - ha sottolineato Mannino al traguardo -. Certo, il weekend non si era aperto nel migliore dei modi. Sabato, infatti, ho accusato problemi di natura elettrica vanificando, di fatto, la disputa delle due salite di ricognizione sulle quali contavo tanto per apportare qualche regolazione alla vettura quanto per iniziare a prendere confidenza con i 6000 metri di un tracciato per me del tutto inedito. Domenica, invece, dopo il gran lavoro svolto dalla squadra atto a risolvere le noie, ho avuto a disposizione un mezzo pressoché perfetto. Ho attaccato nella manche d’apertura. Mi sarei potuto anche migliorare nella seconda e ultima frazione cronometrata ma, a risultato già acquisito, non valeva la pena rischiare». Punti davvero pesanti, quelli messi nel carniere dal driver siciliano che si è rilanciato per la lotta al titolo, tanto da riappropriarsi della leadership provvisoria di classe in vista del prossimo impegno valido per la serie tricolore di specialità: la 23ª Lago Montefiascone, in programma i prossimi 22 e 23 giugno, nel Viterbese.

Calendario CIVSA 2019 33ª Camucia - Cortona (6/7 aprile) - ANNULLATA; 12° Trofeo Storico Ludovico Scarfiotti (27/28 aprile); Scarperia - Giogo (11/12 maggio); 10ª Cronoscalata Storica dello Spino (8/9 giugno); 23ª Lago Montefiascone (22/23 giugno); 38ª Cesana - Sestriere (13/14 luglio); 31ª Bologna - Raticosa (27/28 luglio); Trofeo Fabio Danti - 32ª Limabetone (31 agosto/1 settembre); 4ª Salita Storica Monte Erice (14/15 settembre); 40ª Coppa del Chianti Classico (28/29 settembre).