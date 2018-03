Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il "subbuteo club Bagheria" apre le porte alla città con una poderosa campagna di affissioni con un 6x3 posizionato proprio all’ingresso della città, sta per prendere avvio a Bagheria. Protagonista il Subbuteo Club Bagheria, che fa un appello agli appassionati di Subbuteo della città e delle zone limitrofe spalancando le porte della propria sede al territorio. Si ritrovano per incontrarsi, intorno ai 10 luccicanti campi da gioco, appassionati di ogni età. Chi più attento agli aspetti ludici, chi al modellismo e al collezionismo delle preziose miniature, chi con un approccio più agonistico.

Il Club è infatti un luogo vivo di rapporti sociali, con amicizie che si creano e fortificano, con frequentatori di tutte le età, dai 10 anni ai 60, ciascuno -in piena libertà- è quindi libero di definire i propri personali obiettivi, del resto, i tornei a cui il Club partecipa sono molteplici: dai provinciali a km 0, ai tornei internazionali. Il Club è un ambiente pulito dove viene destinato un grande interesse e attenzione alla crescita dei ragazzi, con rapporti di piena collaborazione con le famiglie dei minorenni. Tutti sono liberi di venire a provare l’attività il Lunedì e il Mercoledì dalle 18.30 alle 21. Tutto il periodo di prova non ha costi da affrontare, ma pure il tesseramento ha prezzi alla portata di tutti. Pure il materiale di gioco vi verrà prestato durante tutto il periodo di prova, qualora non ne aveste (un set di gioco si aggira sui 50€ a persona e dura l’eternità). E’ quindi -traendo spunto da questa poderosa campagna di affissioni- il momento di darci appuntamento al Club per dare avvio ad un hobby-sport che vi appasionerà come e più di qualunque altro. Mettetevi alla prova!