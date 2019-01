Il 18 marzo i big del calcio a Palermo con Conference403: “Sorrentino e non solo, ecco tutte le informazioni”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Calcio, cultura e solidarietà. Il 18 marzo 2019 al Solemar Club di Palermo un’altra iniziativa targata Conference403 che due volte l’anno porta in Sicilia i protagonisti del mondo del calcio nell’ambito di un progetto culturale in sintonia con FTA, AvvocatiCalcio e l’Istituto Salesiano Don Bosco Ranchibile che prenderà parte all’evento Solemar Football Conference con i suoi studenti che consumeranno così le ore di Alternanza Scuola Lavoro. “Un’altra bella occasione di confronto con agenti, direttori sportivi e per fare del bene aiutando le fasce più deboli della città grazie alla collaborazione con l’Oratorio Salesiano Santa Chiara”, dice il direttore di Conference403, Paolo Barbante che poi aggiunge: “Gli argomenti e gli spunti di discussione non mancheranno, anche se l’attrazione della giornata sarà sicuramente Stefano Sorrentino che a Palermo ha fatto la storia e ancora continua a farla con la maglia del Chievo Verona. Siamo felici di aver rinnovato tutte le partnership, da AvvocatiCalcio ad FTA e l’Istituto Salesiano Don Bosco Ranchibile di cui gli organizzatori siamo ex allievi. Contenti che ancora oggi ci sia questo rapporto con la nostra ex scuola e che oltre ai professori anche gli studenti del Triennio Economico, coinvolti nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro, apprezzino le iniziative di Conference403. Appuntamento al 18 marzo, sarà una giornata di grande calcio, festa e - conclude Barbante - solidarietà”.

Non mancherà l’Avvocato Claudio Pasqualin, socio dell’organizzazione che si sbilancia e fa sapere che la sesta manifestazione di Conference403 sarà addirittura “Indimenticabile e per questo aspetto numerosa la città di Palermo”. Grande passione per il calcio per gli organizzatori ma anche spirito di solidarietà verso le fasce meno abbienti di Palermo, perché partecipando alla Solemar Football Conference si contribuirà ad aiutare l’Oratorio Salesiano Santa Chiara di Palermo diretto da Don Enzo Volpe che nei giorni scorsi attraverso i propri canali social ha ringraziato Conference403. A Barbante e Pasqualin fa eco Maurilio La Barbera, altro componente dell’organizzazione: “Il progetto nasce dalla nostra passione per il calcio, sarà una giornata costruttiva e siamo sicuri che sarà qualcosa di importante per tutti”. Conferenza made in Don Bosco Ranchibile considerata la provenienza scolastica di Barbante, La Barbera e di Alessio Alaimo che oltre ad essere il presidente onorario di Conference403 sarà il moderatore della giornata.

“Tutto fa pensare che sarà una grande giornata di calcio, sono felice di moderare una bella manifestazione che unisce calcio, cultura e solidarietà. E soprattutto mi fa piacere vedere grande partecipazione emotiva da parte di tutti. Non solo organizzatori dell’evento, con Maurilio e Paolo siamo anche amici nella vita di tutti i giorni e questo è un ingrediente in più affinché tutto si svolga in un clima sereno e positivo. Ringrazio AvvocatiCalcio nella persona dell’Avvocato Pasqualin per la fiducia e il Don Bosco Ranchibile di cui sono ex allievo e posso dire con elementi validi alla mano che la formazione che dà questa struttura scolastica difficilmente la si trova da altre parti, soprattutto grazie al cuore pulsante della Scuola il vice preside Prof.Nicolò Sacco e alla passione di professori come il Professore Salemi, mio ex docente di matematica che avrà modo di approfondire le ultime vicende del calcio da un punto di vista finanziario”, ha detto l’esperto di mercato di TuttoMercatoWeb e Sportitalia.

Alla giornata è possibile partecipare acquistando il ticket attraverso la pagina Facebook di Conference403, fino ad esaurimento dei posti disponibili. I relatori presenti saranno: l’agente Beppe Accardi, l’avvocato esperto di diritto sportivo Cesare Di Cintio del Foro di Bergamo, il segretario del settore giovanile del Palermo Lorenzo Farris, il ds rosanero Rino Foschi, il dg del Genoa Giorgio Perinetti, il responsabile del settore giovanile del Palermo Sandro Porchia, l’ex ds rosanero Nicola Salerno oggi consulente di mercato del Watford, il professore di matematica finanziaria del Ranchibile Giuseppe Salemi e l’ospite speciale Stefano Sorrentino. Tanto calcio e tanti momenti di confronto. Il 18 marzo a Palermo si preannuncia un momento che verrà ricordato a lungo.