Palermo international half marathon al via: iscrizioni aperte, tariffe scontate in scadenza

Quattro iniziative sportive in un’unica manifestazione: la mezza maratona, la 10 km, una marcia non competitiva aperta a tutti ed una maratona di fitness. E’ l’edizione 2018 della Palermo international Half Marathon in programma il 14 ottobre e valida quale tappa conclusiva del Running Sicily - Coppa Conad. Il circuito - ideato dalla Asd Agex di Palermo (affiliata all’ente di promozione sportiva Opes) con la collaborazione tecnica del comitato organizzatore della Maratona Città di Palermo ed il patrocinio dall’Associazione Nazionale atleti olimpici e azzurri d’Italia (Delegazione regionale) - si propone di far apprezzare le bellezze del capoluogo attraverso lo sport. Il 14 ottobre la partenza è prevista alle 9.30 dall’Antico stabilimento balneare di Mondello (conosciuto dai palermitani come Charleston, ndr) al cui interno tutti partecipanti alla gara potranno trovare spogliatoi, docce calde, zona massaggi gratuita e la segreteria per il ritiro del pacco gara (sabato dalle 12 alle 19).

Si ricorda che la quota d’iscrizione alla gara subirà un leggero aumento il 30 settembre passando dagli attuali 15 euro a 20 euro. A tutti gli atleti che taglieranno il traguardo sarà assegnata una prestigiosa medaglia di 80 mm da collezione (simile a quella assegnata nella famosa Maratona di New York) raffigurante un monumento della città. Ai primi 650 iscritti sarà donato anche un pratico porta scarpe sportive personalizzato. E’ possibile iscriversi presso il negozio di articoli sportivi “Per correre” di via della Croce Rossa 167 a Palermo (tel. 388 931 4332), online collegandosi al sito www.runningsicily.it e dal 24 settembre anche allo stadio di Atletica Leggera “Vito Schifani”. Addetti dell’associazione saranno, inoltre, presenti in occasione delle gare di Leonforte del 30 settembre e di Sciacca del 7 ottobre.

Novità dell’ultimo momento sono: l’organizzazione il 14 ottobre di una marcia non competitiva aperta a tutti (in collaborazione con Assofante) e di una maratona di Fitness (in collaborazione con la Libertas) sabato 13 e domenica 14. Nei prossimi giorni saranno definiti anche gli aspetti organizzativi per la partecipazione sia a livello agonistico (21,097 Km) che non competitivo (marcia di 3 Km) di atleti provenienti dal mondo paralimpico.