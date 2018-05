Grande successo per il torneo di calcio a 5 a Villatasca: piccoli e grandi per festeggiare Maria Ss Mediatrice

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

⚽️ ⬆️TORNEO CALCIO A 5 "PICCOLI" A VILLATASCA ⬆️ ⚽️ Nel Torneo dei Piccoli,trionfa la Squadra Arancione, ALESSIO FIANDACA trascina i suoi compagni alla vittoria e porta a casa il Pallone del Torneo. Bravissimi tutti i partecipanti, grande successo di Pubblico, ha vinto lo Sport Puro a VillaTasca!!! Grande successo di pubblico per il Torneo di Calcio a 5 Categoria “ Piccoli” che si e’ svolto questo pomeriggio al campetto in erba sintetica dell’Oratorio Maria SS Mediatrice di VillaTasca. Si inizia con l'ingresso dei bimbi della Scuola Calcio e con l'Inno della Champion League e la Presentazione con tanto di Musica per ogni piccolo calcettista. La manifestazione che ha riscontrato un gran successo di pubblico ha visto la partecipazione di ben 4 formazioni che dopo due ore di gare e in un clima di calco torrido,ha visto vincere la formazione arancione guidata da coach Massimo Zampardi. Il team in maglia arancione si aggiudica la Semifinale con il risultato di 2-0 contro la squadra in maglia Verde grazie alla doppietta di Alessio Fiandaca che realizza prima con un diagonale da destra a fil di palo e poi a meta’ frazione grazie al goal di controbalzo da posizione di sinistra che mette il risultato al sicuro.

Nell’altra Semifinale, vittoria di misura della squadra in maglia Gialla con lo score di 4-3 contro gli Azzurri grazie alla doppietta di La Placa (grande il suo gesto di flair play restituendo un pallone agli avversari) e ai goal di Cardella e all’eurogoal di Abbate. Non basta agli avversari la super prestazione di Gianluca Gallo con la sua tripletta. Nella Finale 3° e 4° posto, vittoria per 6-1 della squadra in maglia Gialla trascinata dal duo delle meraviglie Gianluca Gallo-Giorgio Tuzzolino che chiudono la gara nei primi 15 minuti ,anche grazie alla prestazione da incorniciare di Mancia. Nella finalissima, vittoria della squadra Arancione contro gli Azzurri con il punteggio di 2-0 grazie al goal a meta’ gara, dopo un sostanziale equilibrio, ancora lui Alessio Fiandaca con un tiro preciso all’angolino e a pochissimi minuti dal termine ,la rete in contropiede siglata da Francesco Casisa con un goal di pregevole fattura.

Un ringraziamento va al nostro Parroco, Don Fabrizio Moscato ,a Dario Leonardo,Piero Tuzzolino, Moreno Errera, Massimo Zampardi e Fabio Errera per l’organizzazione e per le Interviste Un ringraziamento ai nostri Sponsor quali la Panineria D’Amico, Mirko Di Giovanni e Pirofantasy.. La Diretta della Manifestazione con le Gare,Interviste e La Premiazione sono On Line sulla Mia Pagina Ufficiale Facebook, un ringraziamento va ad Alessio Fiandaca,La Placa, Gianluca Gallo e Giorgio Tuzzolino. Nella Premiazione Finale per tutti i presenti al C.O.S. Mediatrice con gli attestati ricordo,caramelle e merendina, anche il Premio Miglior Portiere che e’ risultato Lo Coco e miglio Calciatore ,il bravissimo Alessio Fiandaca. C'e' poi anche il tempo per il Terzo Tempo e la Merenda con tutti i presenti, Genitori, Tecnici e Bimbi. E' stata una Vera Festa dello Sport per tutti!!! Grazie di vero cuore a tutti!!!

⚽️ ⬆️TORNEO CALCIO A 5 "OPEN" A VILLATASCA ⬆️ ⚽️ NEL TORNEO OPEN DI VILLATASCA, IL CAMPO DI MARMO TRIONFA IN FINALE, AL 2° POSTO L’ATL. DONAUDY, BENE LA FAMIGLIA AL 3° POSTO, QUARTA LA MEDIATRICE. A seguire, in serata si e’ disputato il Torneo Open che ha visto un altro grande successo di pubblico al campetto in erba sintetica dell’ Oratorio Maria SS Mediatrice di Villatasca,con il saluto iniziale e la Preghiera presieduta dal nostro Parroco,Don Fabrizio Moscato e le due gare di Semifinale. Ad iniziare in campo le formazioni della Famiglia contro il Campo di Marmo, che ha visto vincere al termine di un match equilibrato,la formazione ospite guidata da Gabriele Zerbo e Salvo D’Amico con il risultato di 2-1 grazie anche all’errore dal dischetto della compagine guidata da Gianluca Culella e c.

Nella seconda semifinale, in campo la Mediatrice contro l’Atletico Donaudy, con la formazione rosanero dei fratelli Mirko e Cristian Di Giovanni che hanno la meglio dopo una gara ben giocata a ritmi molto alti e che ha visto prevalere il portiere della Mediatrice, Dario Leonardo,strepitoso nelle sue parate, cedendo 2-0 solo negli ultimi cinque minuti grazie ai goal di Gabriele Gennaro e Peppe Alicata al fotofinish. Nella finale 3°e 4° posto, si rifa’ la formazione della Famiglia dei fratelli Culella che regola con il risultato classico di 2-0 la Mediatrice, con Dario Leonardo strepitoso ancora con le sue prodigiose parate. Risultato in equilibrio ancora per meta’ tempo, poi gli azzurri cedono di misura. Infine nella attesissima Finalissima, il big match, gara tirata, equilibrata che vede il Campo di Marmo avere la meglio contro l’Atletico Donaudy grazie alla rete iniziale da centrocampo siglata ad inizio match da Danilo Cardella e dal raddoppio di Gabriele Zerbo.

Strepitoso il portiere del Campo Di Marmo, Samuel Di Giovanni (fratello di Cristian e Mirko),decisivo in varie parate salva risultato ,oltre due pali e una traversa colpita dopo un penalty, i rosanero dell’Atletico escono a testa alta,2-0 lo score al triplice fischio finale dei due ottimi fischietti CSI Nazionale, Francesco Calabria e Giuseppe D’Angelo che ringraziamo prima di tutto per la loro disponibilita’,cortesia e gentilezza alla partecipazione al Torneo di Maria SS Mediatrice,oltre per il loro arbitraggio professionale e perfetto,al termine di 4 gare perfette,senza sbavature dove ha vinto il giusto agonismo e ha vinto il Valore Puro dello Sport come vuole il CSI. Un Ringraziamento ai nostri Sponsor, Mirko Di Giovanni, Salvo D’Amico e Pirofantasy, un ringraziamento doveroso va a Don Fabrizio Moscato,Piero Tuzzolino e Fabio Errera e alla fine del Torneo,vi e’ stata la Premiazione di tutte le quattro Squadre Presenti, della Squadra vincitrice del Torneo e dei due Direttori di Gara.