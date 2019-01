Grand Prix nazionali di judo, Palermo trionfa: un oro e un argento

Un oro e un argento e Palermo trionfa al Trofeo Internazionale Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, prima tappa dei Grand Prix nazionali under 18 e under 21 di judo. A conquistare il primo posto del podio è Chiara Dispenza (per la categoria 40 kg), mentre la medaglia del secondo posto è per Gabriel Fiorentino (categoria 60 kg). Un nuovo successo per la squadra dell’Hydra Villabate che già lo scorso dicembre aveva portato a casa cinque medaglie per cinque atleti ai campionati italiani Esordienti B di Ostia.

L’oro, così, se lo aggiudica la palermitana Chiara Dispenza, 15 anni, nel mondo del judo da una vita. “Ho iniziato 9 anni fa e da lì non mi sono più fermata - racconta emozionatissima a Palermo Today la ragazza che frequenta a Palermo il liceo scientifico -. È stata una bellissima esperienza che non avrei potuto vivere senza il supporto della mia squadra e dei miei maestri. Per quest’anno spero di iniziare con grinta le tappe europee e raggiungere l’obiettivo della cintura nera (per adesso è cintura marrone di judo ndr) che potrebbe arrivare a marzo, quando parteciperò ai campionati italiani under 18 femminili”.

A commentare le due medaglie, anche il maestro Marco Fantauzzo. “Una competizione emozionante per Chiara e Gabriel, i quali aggiungono esperienze importanti e sensazioni positive al loro percorso - spiega il coach dell’Hydra di Villabate insieme al figlio Fabrizio -. I due giovani atleti si sono distinti ad ogni incontro e sono stati accompagnati dalla consapevolezza che una buona preparazione tecnica, fisica e mentale sono stati necessari per disputare la finale per l’oro. Così una gara internazionale di altissimo livello ci ha visto ancora una volta protagonisti. Adesso lavoriamo con umiltà e determinazione per raggiungere i prossimi obiettivi: campionati europei e, perché no, mondiali”.