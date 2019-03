Il Golf club Palermo porta ferri e palline a scuola

Il golf sbarca a scuola e lo fa grazie ad una iniziativa del Golf Club Palermo-Parco Airoldi in collaborazione con la Mediterranea Junior Golf Academy. Il Circolo palermitano nell’ottica di far conoscere uno sport “nuovo” per i più giovani ha presentato un progetto che è stato accolto con entusiasmo dalla preside e dai docenti della Scuola Media Statale Publio Virgilio Marone. Il progetto in questa prima fase vedrà coinvolti poco meno di 250 ragazzi delle tre classi della scuola media che hanno già dimostrato un grande interesse verso qualcosa di assolutamente nuovo per quasi tutti loro.

Per tre settimane il maestro del Golf Club Palermo, Marvin Fantini, per la parte tecnica, Monica Anzalone della Mediterranea Junior Golf Academy, per la parte teorica, e il responsabile del Club dei Giovani del Parco Airoldi, Fabio Tedesco, incontreranno nella palestra dell’istituto scolastico i ragazzi per dare loro i primi rudimenti del golf. Dopo queste tre ore che farà ciascuna classe, il progetto, totalmente gratuito, prevede altre dieci ore che si svolgeranno presso il Golf Club Palermo dove i ragazzi che lo vorranno potranno avere un approccio ancora più specifico così come i docenti che avranno la possibilità di provare a giocare a golf con il maestro Fantini.

