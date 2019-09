Golf, palermitano vince la finale nazionale dell’Audi Quattro Cup 2019

Il palermitano Giovanni Profeta in coppia con Pippo Russo ha vinto la finale nazionale dell’Audi Quattro Cup 2019 conquistando il diritto a difendere i colori dell’Italia nella finale mondiale. Giovanni Profeta, tesserato con il Golf Club Palermo – Parco Airoldi, e Pippo Russo, sui green dell’Adriatic Golf Club Cervia a Milano Marittima hanno sbaragliato l’agguerritissima concorrenza di quella che è la rassegna golfistica con formula a coppie più famosa a livello mondiale. Grazie a questa splendida affermazione, il duo siciliano, da domenica a giovedì prossimi, si ritroverà a Kitzbühel in Austria per la finale mondiale che vedrà protagonisti golfisti provenienti da ogni parte del mondo.

Intanto sui green del Golf Club Palermo, ovvero da dove è partita a maggio la cavalcata sin qui trionfale del duo Russo-Profeta, si sono concluse le tappe del circuito GuidaGolf che hanno qualificato sei golfisti per la finale nazione. Martedì 29 ottobre il Bogogno Golf Resort ospiterà l’ultima tappa italiana che dovrebbe vedere scendere in campo Edoardo La Punzina (1° Lordo), promettente prodotto del vivaio del circolo palermitano, Carmelo Notaro (2° Lordo), Carlo Amenta (1° netto generale), Salvatore conti (2° netto generale), Sabina Doering (1° Lady) e Antonino Briganti (1° Senior). Anche per loro la possibilità di conquistare una finale internazionale, quella prevista a novembre in Turchia.