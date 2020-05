Segni di normalità: il Golf Club Palermo è tra i primi circoli d’Italia dove si è tornato a giocare

Il Golf Club Palermo è tra i primi circoli d’Italia dove da questa mattina si è tornato a giocare. Grazie a quanto stabilito la scorsa settimana dal governatore della Regione Siciliana, Musumeci, anche i soci del circolo palermitano sono potuti tornare a giocare lungo fairway, rough e green alle pendici del Monte Pellegrino. Ovviamente il tutto seguendo rigidamente le linee guida indicate. A tal proposito il presidente del Golf Club Palermo, Luciano Basile, ha inviato un messaggio ai propri iscritti invitandoli a seguire le regole anche per non rischiare i perdere questa grande opportunità.

“Siamo riusciti ad aprire il circolo e questo per noi è un grande successo considerato che siamo uno dei primi nel nostro paese. Questo dopo una proficua interlocuzione con il Governo Regionale, cui va il mio apprezzamento. Le norme che abbiamo inviato ai nostri iscritti sono essenziali per il mantenimento in esercizio del Club. Quindi mi appello al senso di responsabilità di tutti nel rispettare le norme del Governo Nazionale e della Regione per contenere ogni rischio di possibile contagio. Per questo motivo ringrazio anticipatamente e auguro loro di usufruire del nostro Golf Club che finalmente riapre”.

"Se non l’unico in tutta la penisola, il Golf Club Palermo - si legge in una nota - è certamente l’unico ad aver aperto oggi in Sicilia perché gli altri tre che avrebbero potuto farlo al momento hanno deciso di rinviare l’accesso ai soci. Quello odierno è certamente un piccolo ma grande passo verso quella normalità che ci si augura presto possa tornare in tutti i settori della nostra vita. L’importante anche per il golf era ripartire ed esserci riusciti per tutti gli appassionati è già un grande successo".