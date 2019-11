Golf e beneficenza nell’evento BeSafe per la giornata Mondiale contro la violenza sulle donne

Domenica prossima, in occasione della giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, il Golf Club Palermo ospiterà una serie di eventi che avranno un obiettivo nobile, ovvero quello di fare beneficenza. L’evento, denominato BeSafe, si articolerà in tre momenti: una gara di golf, un torneo di burraco ed un cocktail dinner. Per partecipare ad ognuna di queste attività si verserà una quota. I fondi raccolti verranno destinati a “Casa Lia”, casa rifugio ad indirizzo segreto che opera a Palermo. Questa struttura, gestita dal Centro Antiviolenza Lia Pipitone, è diretta dalla dottoressa Adriana Argento e nasce per tutelare le vittime di violenza ed offrire una risposta più tempestiva alle richieste di messa in sicurezza.

La struttura può accogliere fino a 10 persone tra donne e minori che trovano rifugio in ambienti attrezzati per la vita domestica, quanto più vicini alle comuni consuetudini della "normale" quotidianità. Nella casa prestano il loro servizio anche tante figure professionali altamente specializzate per offrire una cornice di sicurezza, tutela, accoglienza ed assistenza sia psicologica, che medica, che giudiziaria. L’obiettivo è contribuire a dotare Casa Lia di quanto necessario ad avere un ambiente domestico e confortevole. Ed è proprio per questo motivo che l’evento è stato chiamato BeSafe perché si vuol dare un piccolo contributo per restituire alla parola casa il significato che le è proprio: ovvero un nido sicuro dove trovare rifugio.

Ad organizzare l’evento è lo Zonta Club Palermo Triscele in collaborazione con i padroni di casa del Golf Club Palermo – Parco Airoldi ed il contributo di Beliving International Properties, che è il main sponsor della giornata. Il Programma di domenica 24 novembre prevede al mattino la gara di golf, alle 16 l’inizio del torneo di Burraco e alle 20 il cocktail e le premiazioni. Tanti sponsor hanno fornito una moltitudine di premi e gadget che saranno messi in palio nelle competizioni o regalati a sorteggio tra i convenuti. L’invito alle diverse manifestazioni potrà essere acquistato presso la segreteria del circolo che fornirà gli orari e ogni informazione utile.