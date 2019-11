Giugliano-Palermo, trasferta vietata per i tifosi rosanero

A Mugnano senza i propri tifosi. Ennesimo divieto di trasferta per i tifosi palermitani, che non potranno assistere al match col Giugliano. Così alla fine domenica pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 14.30) gli uomini di Pergolizzi dovranno fare a meno del calore dei propri tifosi, esattamente come già accaduto quest’anno in occasione della trasferta di Biancavilla.

A fare maggiore chiarezza nelle prossime ore sarà sicuramente la prefettura di Napoli, che dopo aver bloccato la vendita dei tagliandi del settore ospiti, cercherà di spiegare anche i motivi di questa drastica scelta presa a meno di 72 ore dall’impegno dei rosa contro il Giugliano. E a questo punto viene da chiedersi se a fare la differenza non siano stati gli episodi di Nola e Palmi.