Sezioni

Sport

Sezioni
Sport / Ficarazzi

Calcio dilettanti, diramati i gironi di Prima e Seconda Categoria

Sono stati resi noti nella sede della Federazione di Ficarazzi. Il Palermo Calcio popolare inserito nel girone A di Prima Categoria, insieme alle palermitane Resuttana-San Lorenzo e Colomba Bianca

Redazione

Oggi nella sede del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti di Ficarazzi, al termine del consiglio direttivo presieduto da Santino Lo Presti sono stati resi noti i gironi dei  campionati di Prima e Seconda categoria per la stagione 2018-19. 
Eccone la composizione:

Campionato di Prima Categoria

Girone A
A.S.D. AC REAL MENFI            
A.S.D. CITTA DI CARINI          
A.C.D. CITTA DI CINISI          
A.S.D. CITTA DI SAN VITO LO CAPO
ACS.D. COLOMBA BIANCA           
A.P.D. FULGATORE                
A.S.D. GIBELLINA                
A.S.D. PALERMO CALCIO POPOLARE  
A.S.D. POL BELMONTE MEZZAGNO    
A.S.D. RESUTTANA SAN LORENZO    
A.S.D. S.C.MAZARESE .2          
A.S.D. SAN GIORGIO PIANA        
SCSD   UNITAS SCIACCA CALCIO    
A.S.D. VALDERICE CALCIO 2013    

Totale n. 14        

Girone B
A.POL. ACR CASTELLUCCESE        
A.S.D. CASTRONOVO               
F.C.D. CITTA DI CASTELLANA      
POL.D. CITTA DI MISTRETTA       
A.P.D. FUTURA                   
POL.D. REAL CAMPOFELICE         
ASS.   REAL SUTTANO             
A.S.D. REAL TRABIA              
U.S.D. ROCCAPALUMBA             
A.S.D. SAN FRATELLO             
A.S.D. STEFANESE CALCIO         
A.S.D. SUPERGIOVANE CASTELBUONO 
A.S.D. VALLEDOLMO               

Girone C
U.S.D. AQUILA              
A.S.D. FURNARI PORTOROSA   
A.S.D. MERI                
POL.   MONTAGNAREALE A.S.D.
A.S.D. NASITANA            
A.S.D. NUOVA AZZURRA       
ASC.D. NUOVA RINASCITA     
A.S.D. PRO FALCONE         
A.S.D. PRO TONNARELLA      
A.S.D. RODI MILICI         
A.S.D. S.BASILIO           
U.S.   SFARANDINA A.S.D.   
A.S.D. TREESSE CALCIO BROLO
ASDPOL UMBERTINA   

Totale n. 14        

Girone D
ASD    ATLETICO MESSINA        
A.S.D. CITTA DI CALATABIANO    
POL.D  DUILIA 81               
A.C.D. JUVENILIA 1958          
A.S.D. MONFORTE SAN GIORGIO C. 
A.S.D. NIKE TORINO CLUB        
A.P.D. OR.SA. PROMOSPORT       
A.S.D. POLSPORTIVA SANT ALESSIO
A.S.D. PRO MENDE CALCIO        
A.S.D. RANDAZZO                
A.S.D. S.DOMENICA VITTORIA     
U.S.   SAPONARA                
A.S.D. VALDINISI CALCIO        
A.S.D. ZAFFERANA F.C.          

Totale n. 14        

Girone E
POL.   ACI BONACCORSI A.S.D.   
A.S.D. BELPASSO F.C.           
A.S.D. CALCIO BELPASSO         
F.C.D. CALCIO GIARRE           
C.S.D. CITTA DI CATANIA        
A.S.D. CITTA DI FRANCOFONTE    
A.S.D. LEO SOCCER              
A.S.D. MASCALUCIA              
A.S.D. MILITELLO VAL CATANIA   
ASD    NISIANA FOOTBALL CLUB   
A.S.D. PALAGONIA               
A.S.D. RUSSO SEBASTIANO CALCIO 
A.S.D. SANTA LUCIA             
A.S.D. VILLAGGIO S.AGATA 2016  

Girone F
A.S.D. CALCIO AVOLA 1949      
A.C.D. CHIARAMONTE            
POL.D. CITTA DI CANICATTINI   
A.S.D. CITTA DI COMISO        
A.S.D. FERLA                  
A.S.D. MAZZARRONE CALCIO      
U.S.D. NOTO                   
ASS.   PER SCICLI             
A.S.D. PORTOPALO              
A.S.D. PRO RAGUSA             
A.P.D. RINASCITANETINA 2008   
A.S.D. SANCONITANA            
U.S.D. VIRTUS ISPICA          
A.S.D. VIZZINI CALCIO 2015 

Totale n. 14        

Girone G
U.S.D. AGIRA             
A.P.D. ANGELO CUFFARO    
A.S.D. ARMERINA          
A.S.D. ATLETICO ARAGONA  
S.P.D. BRANCIFORTI       
A.S.D. CITTA DI NICOSIA  
A.S.D. CUSN CALTANISSETTA
U.S.D. EMPEDOCLINA       
USD    GEMINI CALCIO     
A.P.D. LEONFORTESE       
A.S.D. MASTERPRO CALCIO  
A.S.D. NISSA F.C.        
A.S.D. RAVANUSA          
A.S.D. VILLAROSA CALCIO  

Totale n. 14        

Campionato di Seconda Categoria

Girone A
A.S.D. BIANCO ARANCIO         
A.S.D. BORGO CIA 2017 A.S.D.  
A.S.D. BRUNO VIVIANO PARTANNA 
U.S.D. CALATAFIMI DON BOSCO   
A.S.D. CAPACI CITY            
A.S.D. CASTELLAMMARE CALCIO   
U.S.D. CITTA DI GIULIANA      
A.C.D. CUSTONACI              
POL.D. ICCARENSE              
A.S.D. JUVENILIA              
G.S.D. LAMPEDUSA              
A.S.D. SPORTING R.C.B.        

Totale n. 12        

Girone B
A.C.D. ALCARA              
A.S.D. ALUNTINA            
G.S.D. CALCIO RANGERS 1986 
A.S.D. CARONIA CALCIO      
POL.D  DOROTHEA            
A.S.D. FINALE              
POL.   LONGI               
A.S.D. REAL CASALE         
A.S.D. ROSMARINO           
A.S.D. SPORTING TERMINI    
A.C.D. VIRTUS ATHENA       

Totale n. 11        

Girone C
A.S.D. ARCI GRAZIA             
A.S.D. C.U.S. UNIME            
A.S.D. CALCIO SAPONARESE       
A.S.D. FIUMEDINISI             
F.C.D. FONDACHELLI             
A.S.D. P.G.S.LUCE              
A.S.D. REAL SAN FILIPPO        
ASCD   REAL SUD NINO DI BLASI  
A.S.D. REAL ZANCLE             
ASC.D. SPORTIVO CULTURALE ITALA
A.S.D. STEFANO CATANIA         
USD    TORTORICI   

Totale n. 12        

Girone D
A.S.D. ACITREZZA CALCIO        
A.S.D. AKRON SAVOCA            
A.S.D. APS CIVITAS LINGUAGLOSSA
A.S.D. CALCIO FURCI            
A.S.D. CALCIO LAVINAIO S.L.T.  
A.S.D. CALCIO SANTA VENERINA   
A.S.D. CASALVECCHIO SICULO     
A.S.   GIOVANILE MASCALI       
A.S.D. PRO LIBRINO 2012        
A.S.D. RIPOSTO CALCIO 2016     
A.S.D. ROBUR                   
A.S.D. S.S. KAGGI    

Totale n. 12        

Girone E
A.S.D. ATLETICO MASCALUCIA   
A.S.D. ATLETICO SANTA CROCE  
A.S.D. CALCIO PIANO TAVOLA   
       CAMPANARAZZU A.S.D.   
A.S.D. CASTEL DI JUDICA      
A.S.D. GAME SPORT RAGUSA     
A.S.D. GRAMMICHELE CALCIO    
A.S.D. MOTTA CALCIO          
A.S.D. OLIMPIA PEDARA        
A.S.D. PACHINO               
A.S.D. SAN PAOLO 2017        

Totale n. 11        

Girone F
A.S.D. ACCADEMIA MAZZARINESE    
A.S.D. ACQUAVIVA                
A.S.D. ALESSANDRIA D.ROCCA 2016 
A.S.D. ATLETICO FAVARA          
A.S.D. ATLETICO GORGONIA        
A.S.D. BROTHERS CASA AMICA      
A.S.D. MARIANOPOLI              
A.S.D. MUXAR                    
A.P.D. RIESI 2002               
A.S.D. S.ANNA ENNA              
A.P.D. SOMMATINESE CALCIO   

Totale n. 11        

Girone G
U.S.D. ALIA                                           
U.S.D. ALIMENA                                        
A.S.D. ANIMOSA CIVITAS CORLEONE                       
A.S.D. BELSITANA                                      
A.S.D. CALCARELLI                                     
A.S.D. CALCIO PER CALTAVUTURO                         
A.S.D. CERDA GIUSEPPE MACINA                          
A.S.D. CITTA DI PETRALIA SOPRANA                      
POL.D  CITTA DI PETRALIA SOTTANA                      
A.S.D. LERCARA                                        
A.S.D. SAN MAURO C.DE                                 

Totale n. 11                

Potrebbe interessarti

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Commenti

Notizie di oggi

  • Cronaca

    Tutto pronto per il Papa, tre i varchi per accedere alla messa: scatta il piano sicurezza

  • Cronaca

    Ci risiamo: temporale su Palermo, mezza città si allaga e il traffico va in tilt

  • Cronaca

    Il Papa a Palermo, come cambia il percorso degli autobus: 5 le navette gratuite

  • Cronaca

    Il nonno che ha commosso l'Italia è stato sfrattato: Mariano trasferito in una casa di riposo

I più letti della settimana

  • La lunga frenata, poi lo schianto: così Francesco è morto a 36 anni sull'asfalto di viale Strasburgo

  • Incidente in viale Strasburgo, scontro tra auto e moto: un morto

  • Spaccio a cielo aperto, blitz dei carabinieri a Ballarò: valanga di arresti

  • Violentata dopo serata in discoteca: arrestato il "ras della droga" dello Zen

  • Spaccio di droga a Ballarò, operazione Pegasus: i nomi dei 22 arrestati

  • Apre un nuovo negozio Bershka in città, l'azienda cerca commessi

Torna su
PalermoToday è in caricamento