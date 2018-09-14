Calcio dilettanti, diramati i gironi di Prima e Seconda Categoria
Sono stati resi noti nella sede della Federazione di Ficarazzi. Il Palermo Calcio popolare inserito nel girone A di Prima Categoria, insieme alle palermitane Resuttana-San Lorenzo e Colomba Bianca
Oggi nella sede del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti di Ficarazzi, al termine del consiglio direttivo presieduto da Santino Lo Presti sono stati resi noti i gironi dei campionati di Prima e Seconda categoria per la stagione 2018-19.
Eccone la composizione:
Campionato di Prima Categoria
Girone A
A.S.D. AC REAL MENFI
A.S.D. CITTA DI CARINI
A.C.D. CITTA DI CINISI
A.S.D. CITTA DI SAN VITO LO CAPO
ACS.D. COLOMBA BIANCA
A.P.D. FULGATORE
A.S.D. GIBELLINA
A.S.D. PALERMO CALCIO POPOLARE
A.S.D. POL BELMONTE MEZZAGNO
A.S.D. RESUTTANA SAN LORENZO
A.S.D. S.C.MAZARESE .2
A.S.D. SAN GIORGIO PIANA
SCSD UNITAS SCIACCA CALCIO
A.S.D. VALDERICE CALCIO 2013
Totale n. 14
Girone B
A.POL. ACR CASTELLUCCESE
A.S.D. CASTRONOVO
F.C.D. CITTA DI CASTELLANA
POL.D. CITTA DI MISTRETTA
A.P.D. FUTURA
POL.D. REAL CAMPOFELICE
ASS. REAL SUTTANO
A.S.D. REAL TRABIA
U.S.D. ROCCAPALUMBA
A.S.D. SAN FRATELLO
A.S.D. STEFANESE CALCIO
A.S.D. SUPERGIOVANE CASTELBUONO
A.S.D. VALLEDOLMO
Girone C
U.S.D. AQUILA
A.S.D. FURNARI PORTOROSA
A.S.D. MERI
POL. MONTAGNAREALE A.S.D.
A.S.D. NASITANA
A.S.D. NUOVA AZZURRA
ASC.D. NUOVA RINASCITA
A.S.D. PRO FALCONE
A.S.D. PRO TONNARELLA
A.S.D. RODI MILICI
A.S.D. S.BASILIO
U.S. SFARANDINA A.S.D.
A.S.D. TREESSE CALCIO BROLO
ASDPOL UMBERTINA
Totale n. 14
Girone D
ASD ATLETICO MESSINA
A.S.D. CITTA DI CALATABIANO
POL.D DUILIA 81
A.C.D. JUVENILIA 1958
A.S.D. MONFORTE SAN GIORGIO C.
A.S.D. NIKE TORINO CLUB
A.P.D. OR.SA. PROMOSPORT
A.S.D. POLSPORTIVA SANT ALESSIO
A.S.D. PRO MENDE CALCIO
A.S.D. RANDAZZO
A.S.D. S.DOMENICA VITTORIA
U.S. SAPONARA
A.S.D. VALDINISI CALCIO
A.S.D. ZAFFERANA F.C.
Totale n. 14
Girone E
POL. ACI BONACCORSI A.S.D.
A.S.D. BELPASSO F.C.
A.S.D. CALCIO BELPASSO
F.C.D. CALCIO GIARRE
C.S.D. CITTA DI CATANIA
A.S.D. CITTA DI FRANCOFONTE
A.S.D. LEO SOCCER
A.S.D. MASCALUCIA
A.S.D. MILITELLO VAL CATANIA
ASD NISIANA FOOTBALL CLUB
A.S.D. PALAGONIA
A.S.D. RUSSO SEBASTIANO CALCIO
A.S.D. SANTA LUCIA
A.S.D. VILLAGGIO S.AGATA 2016
Girone F
A.S.D. CALCIO AVOLA 1949
A.C.D. CHIARAMONTE
POL.D. CITTA DI CANICATTINI
A.S.D. CITTA DI COMISO
A.S.D. FERLA
A.S.D. MAZZARRONE CALCIO
U.S.D. NOTO
ASS. PER SCICLI
A.S.D. PORTOPALO
A.S.D. PRO RAGUSA
A.P.D. RINASCITANETINA 2008
A.S.D. SANCONITANA
U.S.D. VIRTUS ISPICA
A.S.D. VIZZINI CALCIO 2015
Totale n. 14
Girone G
U.S.D. AGIRA
A.P.D. ANGELO CUFFARO
A.S.D. ARMERINA
A.S.D. ATLETICO ARAGONA
S.P.D. BRANCIFORTI
A.S.D. CITTA DI NICOSIA
A.S.D. CUSN CALTANISSETTA
U.S.D. EMPEDOCLINA
USD GEMINI CALCIO
A.P.D. LEONFORTESE
A.S.D. MASTERPRO CALCIO
A.S.D. NISSA F.C.
A.S.D. RAVANUSA
A.S.D. VILLAROSA CALCIO
Totale n. 14
Campionato di Seconda Categoria
Girone A
A.S.D. BIANCO ARANCIO
A.S.D. BORGO CIA 2017 A.S.D.
A.S.D. BRUNO VIVIANO PARTANNA
U.S.D. CALATAFIMI DON BOSCO
A.S.D. CAPACI CITY
A.S.D. CASTELLAMMARE CALCIO
U.S.D. CITTA DI GIULIANA
A.C.D. CUSTONACI
POL.D. ICCARENSE
A.S.D. JUVENILIA
G.S.D. LAMPEDUSA
A.S.D. SPORTING R.C.B.
Totale n. 12
Girone B
A.C.D. ALCARA
A.S.D. ALUNTINA
G.S.D. CALCIO RANGERS 1986
A.S.D. CARONIA CALCIO
POL.D DOROTHEA
A.S.D. FINALE
POL. LONGI
A.S.D. REAL CASALE
A.S.D. ROSMARINO
A.S.D. SPORTING TERMINI
A.C.D. VIRTUS ATHENA
Totale n. 11
Girone C
A.S.D. ARCI GRAZIA
A.S.D. C.U.S. UNIME
A.S.D. CALCIO SAPONARESE
A.S.D. FIUMEDINISI
F.C.D. FONDACHELLI
A.S.D. P.G.S.LUCE
A.S.D. REAL SAN FILIPPO
ASCD REAL SUD NINO DI BLASI
A.S.D. REAL ZANCLE
ASC.D. SPORTIVO CULTURALE ITALA
A.S.D. STEFANO CATANIA
USD TORTORICI
Totale n. 12
Girone D
A.S.D. ACITREZZA CALCIO
A.S.D. AKRON SAVOCA
A.S.D. APS CIVITAS LINGUAGLOSSA
A.S.D. CALCIO FURCI
A.S.D. CALCIO LAVINAIO S.L.T.
A.S.D. CALCIO SANTA VENERINA
A.S.D. CASALVECCHIO SICULO
A.S. GIOVANILE MASCALI
A.S.D. PRO LIBRINO 2012
A.S.D. RIPOSTO CALCIO 2016
A.S.D. ROBUR
A.S.D. S.S. KAGGI
Totale n. 12
Girone E
A.S.D. ATLETICO MASCALUCIA
A.S.D. ATLETICO SANTA CROCE
A.S.D. CALCIO PIANO TAVOLA
CAMPANARAZZU A.S.D.
A.S.D. CASTEL DI JUDICA
A.S.D. GAME SPORT RAGUSA
A.S.D. GRAMMICHELE CALCIO
A.S.D. MOTTA CALCIO
A.S.D. OLIMPIA PEDARA
A.S.D. PACHINO
A.S.D. SAN PAOLO 2017
Totale n. 11
Girone F
A.S.D. ACCADEMIA MAZZARINESE
A.S.D. ACQUAVIVA
A.S.D. ALESSANDRIA D.ROCCA 2016
A.S.D. ATLETICO FAVARA
A.S.D. ATLETICO GORGONIA
A.S.D. BROTHERS CASA AMICA
A.S.D. MARIANOPOLI
A.S.D. MUXAR
A.P.D. RIESI 2002
A.S.D. S.ANNA ENNA
A.P.D. SOMMATINESE CALCIO
Totale n. 11
Girone G
U.S.D. ALIA
U.S.D. ALIMENA
A.S.D. ANIMOSA CIVITAS CORLEONE
A.S.D. BELSITANA
A.S.D. CALCARELLI
A.S.D. CALCIO PER CALTAVUTURO
A.S.D. CERDA GIUSEPPE MACINA
A.S.D. CITTA DI PETRALIA SOPRANA
POL.D CITTA DI PETRALIA SOTTANA
A.S.D. LERCARA
A.S.D. SAN MAURO C.DE
Totale n. 11