Ustica, tutto pronto per l’ottava edizione del giro dell'isola: al via la prima tappa

Tutto pronto per l’ottava edizione del giro a tappe dell'isola di Ustica. Lunedì con la presentazione e la consegna della maglia personalizzata ufficiale si accenderanno i motori del Trofeo area marina protetta. La prima tappa delle quattro previste partirà alle 18,30 dalla meravigliosa contrada Spalmatore per raggiungere via Tramontana e la centrale piazza Umberto.

La presentazione della maglia, che sarà consegnata agli atleti insieme al pettorale e al chip elettronico fornito dalla Speedpass, avverrà poco prima durante la conferma delle iscrizioni del Giro in piazza della Vittoria, dalle 16,30 alle 17,30. Successivamente, i partecipanti saranno accompagnati alla partenza. La prima tappa, tra le più belle in programma, è lunga circa 5 chilometri. Prevede a metà percorso la mitica salita spezza gambe del Passo della Madonna che sicuramente metterà a dura prova le resistenze atletiche dei partecipanti, una dolce discesa e un lungo falsopiano negli ultimi chilometri porteranno gli atleti all’arrivo nel cuore del centro di Ustica.

L’evento, organizzato dalla Asd Sicilia promo sportvVacanze e la Ustica tour, sarà valido come prova ufficiale del BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre Topo Athletic.

