Ustica, giro podistico a tappe: aperte le iscrizioni

Aperte le iscrizioni all’evento podistico dell’estate 2018. Il giro podistico a tappe di Ustica (Trofeo Area Marina Protetta Isola di Ustica) in programma dal 16 al 21 luglio, accende i motori. Il comitato organizzatore attraverso la promozione dell'evento in tutta Italia sta cominciando ad incassare le prime adesioni ed allestire l’ormai famoso album contenente le foto/figurine degli atleti che raccolgono l’invito a trascorrere una vacanza nel cuore del Mar Tirreno.

"La Usticatour responsabile della logistica collaborata dalla ASD Polisportiva Pegaso Athletic e l’ACSI S.O. - fanno sapere gli organizzatori - come nelle passate edizioni sta allestendo un programma di eventi collaterali per rendere la permanenza sull’isola unica e indimenticabile. Il programma tecnico delle gara valide come prova ufficiale del Campionato BioRace Trofeo ECP Pegaso Abacus/Per…Correre prevede il Giro Lungo dal 16 al 21 luglio ed il Giro Corto dal 19 al 21 luglio".