Caldo e salite: al Giro podistico di Ustica dà spettacolo il palermitano Calogero Di Gioia

Partita l'edizione speciale del Giro Podistico a Tappe Isola di Ustica, nella prima tappa di lunedì 13 luglio con tanto caldo e salite si sono distinti per forza carattere e simpatia Angelica Monesteroli e l'ormai "Furetto di Ustica", il palermitano Calogero Di Gioia, alla sesta partecipazione consecutiva. L'aspetto non competitivo è stato appieno apprezzato dai camminatori tra cui la locale Giovanna Perdichizzi detta "Zizza" che è riuscito a chiudere gli 8,4 chilometri della tappa in 1h15'00''.

Una curiosità: le partenze scaglionate hanno visto Calogero Di Gioia ultimo partecipante a lasciare la zona partenza presso La Rosa D'Eventi per poi presentarsi il primo al termine della tappa.Da segnalare inoltre tra i partecipanti il giovane pescarese Stefano Di Lecce e tra le donne Carolina Polvani. Appuntamento per la seconda tappa mercoledì 15 luglio con partenze scaglionate dalle ore 18,30 alle ore 19,00 dalla località Ailanto Park.