C'è la fumata bianca: un avvocato palermitano è il nuovo proprietario dell'Akragas

L'Akragas nelle mani di Giovanni Castronovo. L’avvocato palermitano è il nuovo proprietario del club biancazzurro. A sancire l’accordo, una stretta di mano tra lui ed il presidente uscente, Salvatore Bottone. Dopo le querelle delle ultime settimane, adesso è fumata bianca.

Si delinea il nuovo direttivo del club agrigentino, adesso è caccia al ripescaggio in Eccellenza. Castronovo, ha scelto come direttore sportivo, Ernesto Russello. L’agrigentino, conoscitore del calcio dilettantistico, ha ricevuto il mandato ufficiale. Sarà lui ad occuparsi di mercato. In panchina, quasi certamente, sarà la volta di Corrado Mutolo.

L’era Bottone finisce qui: al medico agrigentino, il merito di non avere fatto sparire il calcio ad Agrigento. Castronovo, nei prossimi giorni, potrebbe convocare una conferenza stampa per illustrare il nuovo progetto Akragas. I “giganti” ripartono dall’avvocato palermitano, già presente nell’era “Agrigentina calcio”.

Giovanni Castronovo è un professionista con il pallino per il calcio dilettantistico: da oltre dieci anni dirigente di società, ha ricoperto a lungo anche il ruolo di direttore generale alla Parmonval, la squadra palermitana di Partanna, Mondello e Valdesi. Il legale è pronto a portare nuovi investitori e tenterà da subito la carta del ripescaggio in Eccellenza.

