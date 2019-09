Giornata nazionale del veicolo d'epoca: il club palermitano fa tappa a Trappeto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tante le celebrazioni sul territorio nazionale in occasione della Giornata nazionale del veicolo d'epoca, iniziativa promossa dall'Asi (Automotoclub storico italiano). Lo scorso anno vi avevano aderito oltre cento club federati all’ente, che da Nord a Sud avevano organizzato eventi per portare all’attenzione della cittadinanza la storia del motorismo in tutte le sue forme ed espressioni. Sulla base di quella (prima) positiva esperienza, l’iniziativa verrà ripetuta e ampliata grazie all’entusiasmo di tanti nuovi club che si mobiliteranno per l’occasione: raduni, esposizioni, mostre tematiche, convegni e tutto ciò che potrà raccontare la storia del motorismo, con l’obiettivo di far conoscere e comprendere quanta cultura c’è intorno a questo settore. Tra questi, anche il rinomato sodalizio palermitano egregiamente presieduto da Antonino Auccello, Veteran Car Club Panormus, club federato Asi più antico di Sicilia, che durante l'ultimo weekend di settembre, coinvolgerà la ridente cittadina di Trappeto, che vedrà il quartier generale della festa presso l'Azienda Nutritalia.

Tante le iniziative che vedranno lo start a partire dalle 17 di sabato 28 settembre, quando i partecipanti si potranno già riunire presso la suddetta Azienda - via Valle Fondi 1, per effettuare il primo turno di verifiche, (prevista nella giornata di domenica una tornata facoltativa di prove di precisione) mentre, alle 18,00, un aperitivo di benvenuto anticiperà l'esposizione delle fotografie del Concorso fotografico a cura di Scatti & Friends "Scatta il Giro di Sicilia 2019". Alle 20, invece, tutti i presenti si potranno trasferire nella vicina Città di Partinico, presso la Real Cantina Borbonica - via Principe Umberto 312, dove si svolgerà un scena teatrale a tema "Vincenzo Florio come nasce la Targa Florio".

Dopo la pausa notturna, l'appuntamento con la celebrazione nazionale indetta dall'Asi e quindi con le iniziative del VCCPanormus, è fissata nella mattina di domenica 29, quando lo stabilimento Nutritalia, alle 9 in punto riaprirà nuovamente le porte della festa ai partecipanti a bordo delle prestigiose e rare auto d'epoca, che immancabilmente faranno bella mostra sotto lo sguardo attento di appassionati grandi e piccini. Gli equipaggi amanti delle prove di precisione che non avranno effettuato le rituali verifiche amministrative nella giornata di sabato, dalle 9 alle 9,30 potranno effettuare il secondo turno delle stesse, che li condurrà alla sfida di precisione sui pressostati. conclusasi la sfumatura sportiva, alle 10 circa si svolgerà l'evento clou della giornata, ovvero, l'attesa premiazione del 2° contest fotografico "Scatta il Giro di Sicilia 2019" curato da Scatti & Friends, nota pagina Facebook dedicata alla fotografia. Un'attenta ed esperta giuria decreterà i vincitori delle due categorie (come da regolamento) che verranno accolti tra gli applausi dei presenti, inoltre, verranno rilasciati gli attestati di partecipazione a tutti coloro che hanno partecipato al contest. Alle 11 nella stessa location, un bel momento di intrattenimento musicale vedrà la bella esibizione del Gruppo Musicale Sicily Dixieland Street Parade, mentre, alle 12 per la Giornata nazionale del veicolo d'epoca, interverranno gli illustri: Vincenzo Prestigiacomo, Salvatore Requirez e il maestro Salvo Manuli. Conclusasi la preziosa parentesi culturale, lo chef Giuseppe Sciurco, chiamerà tutti a tavola per degustare le bontà del mare, dei prodotti tipici e della pasta della tradizione tonnarota, mentre, fra una specialità e l'altra si svolgerà anche la premiazione che chiamerà gli equipaggi più bravi che avranno totalizzato meno penalità lungo i pressostati. la passione condivisa insieme ai saluti di commiato, rimanderanno tutti al prossimo appuntamento firmato Veteran Car Club Panormus. (Le iscrizioni chiuderanno mercoledì 25 settembre alle 20).

Per informazioni ed iscrizione: Veteran Car Club Panormus 091- 522090 - 0917659308 fax - email segreteriavccpanormus@yahoo.it Mariano Cuccia: 339 - 4305319 email marianocuccia@gmail.com Fonte: Sebastian Feudale per il VCCPanormus

