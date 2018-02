Giocagin 2018 Uisp Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 24 Febbraio 2018 dalle ore 9 alle ore 18 si svolgerà al PalaOreto il Giocagin 2018. Un evento nazionale organizzato dall'Uisp Palermo diretto dal presidente Ferrante Salvatore e dal Responsabile Ginnastiche Giuseppe Ferraro. Una giornata dedicata a tutti gli sport, dove vedrà partecipare società sportive e singoli Atleti, alla condivisione di momenti di esibizione sportive nella varie discipline.

Si esibiranno dalla Danza alla Ginnastica Artistica, alle arti Marziali, avremo anche una esibizione di Badminton Paralimpico con la Campionessa Marcella Li Brizzi. L'evento Nazionale avrà lo scopo di raccogliere fondi per acquistare un Ludobus per i bimbi della Siria. Durante la Giornata ci saranno giochi per i bimbi, capitanati da un animazione.

Ci saranno due Spettacoli di Musical in LIS , Lingua Italiana dei Segni, sarà una giornata festosa e piena di sport. Verranno venduti dei biglietti, per l'estrazione di un Quadro dipinto dalla Campionessa Paralimpica Marcella Li Brizzi , i colori della solidarietà, l'incasso verrà devoluto in beneficenza. Durante tutta la Mattina avremo un Autoemoteca dell'Avis Comunale di Palermo , chi vorrà potrà donare o semplicemente fare una predonazione di Sangue.

Donare il sangue è un Diritto riceverlo è un Dono. L'intera giornata è sponsorizzata da Avis comunale e provinciale di Palermo, dalla palestra Athena clud della Ditta Edile D'Aniello, e dal Ducati PAlermo Club. Vi aspettiamo numerosi, l'ingresso per il pubblico è gratuito.



