Gemellaggio tra la scuola calcio Maria SS Mediatrice e la campionessa argentina Gimena Blanco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In un periodo così delicato in ambito sociale e sportivo, sono emerse in queste settimane, tante iniziative da casa, virtuali di natura socio-sportivo da parte dei bambini e grandi atleti della Scuola Calcio dell'Oratorio Maria SS Mediatrice di Palermo. Tra le varie Iniziative ,spicca il Gemellaggio Sociale-Sportivo tra la Comunita' sportiva di VillaTasca a Palermo e la fuoriclasse argentina del Calcio a 11 e Futsal Gimena Blanco, atleta pluriscudettata (In Italia sono 5 Scudetti).e Nazionale Argentina . La fuoriclasse e stella Mondiale ha inoltre inviato i Saluti ai nostri piccoli della Scuola Calcio mediante Video Messaggio dall'Argentina , con l'augurio di una bella Collaborazione Sportiva-Sociale tra Gimena Blanco e la nostra Scuola Calcio,come afferma il Resp.dell'Area tecnica Fabio Errera mediante la Pagina Facebook della Scuola Calcio dell'Oratorio Maria SS Mediatrice e tra lPalermo e l'Argentina. Andrea Dieli Area Comunicazione Scuola Calcio Oratorio Maria SS Mediatrice