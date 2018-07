Piano Battaglia, al via la seconda edizione del "Rally-Enduro E-MTB"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' in programma sabato e domenica la seconda edizione del "Rally-Enduro E-MTB Piano Battaglia". La gara - organizzata dall'Asd Piano Battaglia Bike Park (società sportiva Coni e affiliata all'Acsi ciclismo) si svolgerà con la formula innovativa del rally, che prevede percorsi di trasferimento a tempo determinato e prove speciali a tempo cronometrato.

La manifestazione è riservata esclusivamente alle E-MTB, cioè mountain bike assistite da motori elettrici di max 250 W di potenza e distacco dell’assistenza a 25 km/h. Le biciclette si possono noleggiare una E-MTB anche presso la Piano Battaglia srl. La competizione si svilupperà su un percorso di circa 27 km, comprendente strade bianche e sentieri "single track", che dal monte Mùfara, attraversando il valico di Portella Arena, scende prima a piano Trifoglio, risale sino a monte Cervi, per poi ridiscendere al laghetto di Mandria del Conte e risalire a piano Battaglia da uno stretto e ripido sentiero sulle pendici di monte Carbonara.

In base al numero degli iscritti, potrà essere istituita una categoria promozionale che prevedrà un percorso ridotto per consentire la partecipazione anche ai giovanissimi o ai meno allenati. Il centro organizzativo - con il bike village, la segreteria di gara, l’officina e il deposito bici dei concorrenti - avrà base presso il rifugio Marini. Il pasta party di fine gara sarà offerto a tutti i concorrenti, sempre al Rifugio Marini, prima della premiazione. Per informazioni e iscrizioni telefonare al 329-7923834.