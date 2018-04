Un 25 aprile tutto di corsa: 10 chilometri nel cuore di Palermo

Un sapiente mix di agonismo, arte, cultura e spettacolo quello che i girini del campionato BioRace Trofeo ECP Pegaso Abacus/Per…Correre potranno gustare mercoledì 25 aprile lungo il meraviglioso centro storico di Palermo. Gli organizzatori della Asd Equilibra Running Team Palermo forti dell’ esperienza della prima edizione hanno allestito un circuito di 3250 metri (da ripetere tre volte) di grande bellezza e fascino lungo il quale si susseguono in maniera armonica innumerevoli gioielli architettonici e storici di Palermo.

"L’appuntamento - dicono gli organizzatori - è per le 8 presso piazza Bologni dove alle 9,45 sarà data la partenza, gli atleti potranno iscriversi a partire da giorno 19 aprile presso il punto Per…Correre di Via Croce Rossa 167 (PA) inoltre potranno ritirare il proprio pettorale e chip elettronico nei giorni 24 aprile dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle 18 presso il punto Per...Correre e il 25 aprile dalle ore 08 alle ore 09 presso piazza Bologni. Il comitato organizzatore presieduto da Salvatore Badagliacca sta allestendo un evento ricco di servizi e positive sorprese(come la splendida maglia tecnica personalizzata per tutti gli iscritti) per donare ai partecipanti un venticinque aprile ’18 diverso in compagnia, divertimento e condivisione a marchio Equilibra Running Team Palermo".