Futsal, serie C2: rosanero ancora imbattuti in stagione: Palermo calcio a 5-Alcamo 1-1

Dopo sei vittorie consecutive tra campionato e coppa Sicilia, il Palermo Calcio a 5 si ferma contro un Alcamo Futsal particolarmente arcigno e capace di arginare la formazione rosanero per oltre 50 minuti. Alla fine ci pensa un rigore messo a segno dal capitano rosanero Messeri ad evitare una sconfitta interna che sarebbe stata, oltre che clamorosa, tutt'altro che meritata vista l'ottima prestazione sfodarata dalla squadra guidata dal tecnico Zapparata, protesa in avanti sin dai primi minuti di gioco ma che, sul finire del primo tempo, subisce un'autentica doccia gelata con il gol di La Colla che porta in vantaggio l'Alcamo zittendo il pubblico del "Tocha Stadium".

Rete molto importante per capitan Messeri che, dopo un lungo digiuno realizzativo, si sblocca con un gol pesantissimo che regala ai rosanero un prezioso pareggio che consente loro di proseguire la propria striscia positiva (Palermo Calcio a 5 ancora imbattuto in stagione) nonché di mantenere ben saldo il primo posto in classifica. I padroni di casa iniziano il match a spron battuto: Bongiovanni prova a scaldare i motori ma non riesce a trovare la via della rete sprecando due ghiotte occasioni.

L’Alcamo Futsal fa la formichina prima di raccogliere i frutti del proprio grande lavoro difensivo: così basta un rinvio dal fondo dell'estremo difensore Gaglio per innescare La Colla, il quale approfitta dell’indecisione tra Marretta e Bongiovanni per uncinare un diagonale che fa secco il portiere rosanero Calamia. Vantaggio inaspettato per i bianconeri, primo tempo che si chiude con un paio di occasioni per Casamento e compagni, con Gaglio sempre protagonista. Nel secondo tempo assedio del Palermo Calcio a 5, che continua a buttarsi nella metà campo avversaria. C’è tempo per una traversa di Casamento dopo un bellissimo scambio con Marretta, molto più coinvolto nella manovra d’attacco, mentre dall’altra parte solo un paio di ripartenze tiene sull’attenti l'estremo difensore rosanero Calamia. Piovono palle gol per i ragazzi di Zapparata, grande mole di gioco che porterà al pareggio dei rosanero: schema da calcio d’angolo che porta al tiro Bongiovanni, la palla colpisce Vilardi e l’arbitro non ha indecisioni nel fischiare il calcio di rigore. Proteste vibranti degli ospiti, ma Messeri non ha tempo da perdere e spacca la porta con il destro che vale l’1-1. L’assalto finale del Palermo non porta al ribaltone, anzi i rosa devono ringraziare Marretta, che, in occasione di un contropiede degli ospiti, ci mette la faccia nel vero senso della parola e respinge la conclusione di Milazzo, capitano dell'Alcamo.