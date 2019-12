Futsal, coppa Sicilia: prima sconfitta stagionale del Palermo calcio a 5

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Inizia in salita il cammino del Palermo Calcio a 5 nella seconda fase della coppa Sicilia di serie C2, battuta 6-5 in trasferta dal Bisacquino, prima sconfitta stagionale tra campionato e coppa. Una cosa è certa: nei prossimi due match casalinghi contro Olimpia Casteldaccia e San Gregorio Papa la compagine rosanero non potrà più concedersi il lusso di sbagliare. In palio, infatti, c’è l’approdo in Final Four, obiettivo centrato soltanto una volta due stagioni addietro.

Prestazione sottotono del Palermo Calcio a 5 sull’ostico campo del Bisacquino (terreno di gioco in condizioni tutt’altro che perfette) che pagano l’assenza del funambolico Mineo (out per un problema muscolare), pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico Zapparata. Prima frazione di gioco dei rosanero da dimenticare, senza ombra di dubbio la peggiore disputato in stagione. Bisacquino subito in vantaggio e assoluto padrone del gioco come testimoniano le tre reti di scarto con le quali i padroni di casa chiuderanno il primo tempo.

Nel secondo tempo ecco arrivare la reazione d’orgoglio dei rosanero: in rete, per gli uomini di Zapparata, il solito Bongiovanni, autore di due reti. Doppietta anche per il pivot Casamento. Timbra il cartellino, inoltre, capitan Messeri che sembra essersi finalmente sbloccato dopo la rete fondamentale per la vittoria sul campo dell’Atletico Monreale. Termina dunque 6-5 a Bisacquino, nulla è però compromesso per il Palermo Calcio a 5: basterà vincere contro Olimpia Casteldaccia e San Gregorio Papa per avere buone chances di qualificazione. Adesso testa nuovamente rivolta al campionato: terza trasferta consecutiva per i rosanero che, sabato 14 dicembre, saranno di scena a Castelvetrano in casa dell’A.S.D. Sicilia.