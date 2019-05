Lezioni di calcio a 5 a Palermo con Paniccia: a giugno via al "Futsal Camp Abitare"

Dal 10 al 14 giugno 2019 al Paladonbosco di via Domenico Savio 4, la Pgs Villaurea organizza il primo "Futsal Camp Abitare". La direzione tecnica è affidata ad Alfredo Paniccia, già allenatore del Latina calcio a 5 (Serie A) nonché ex tecnico Juventus Soccer School, collaboratore del progetto Futsal in Soccer. Le lezioni si svolgeranno dalle ore 8.30 alle 13.00 per i ragazzi da 8 a 17 anni.

"Gli obiettivi tecnici del corso - si legge in una nota - saranno: conduzione, passaggio, finta e dribbling, tiro, stop e controllo. Inoltre, con la collaborazione di Federico Scaffidi, responsabile regionale e membro del direttivo nazionale dell’associazione Number Twelve, anche i portieri avranno occasione di imparare nuove metodologie e approfondire le proprie conoscenze, ed in particolare con esercitazioni e simulazioni di gioco. Una grande occasione per tutti i ragazzi che già praticano il futsal, ed una importante opportunità per coloro che vogliono migliorare le basi tecniche per il calcio a 11".