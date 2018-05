"Futsal All Star Game 2018", al PalaOreto il meglio del calcio a 5 siciliano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Torna alla ribalta uno dei più grandi eventi per il calcio a 5 siciliano: "Futsal All Star Game 2018". Tutti i migliori giocatori della Sicilia si affronteranno domenica 20 maggio alle ore 18 al PalaOreto in 11. Ingresso gratuito per un'esibizione amichevole che vedrà di fronte due rappresentative, quella della Sicilia Orientale e quella della Sicilia Occidentale.

Le due compagini saranno formate dai giocatori che nella loro carriera hanno dato spettacolo e vinto titoli in ambito regionale e nazionale, portando lustro e visibilità all'intero movimento siciliano. Le due rappresentative, inoltre, verranno allenate da due tecnici per parte, che nella stagione corrente hanno ottenuto risultati sportivi di rilievo. Per chi volesse seguire l'all Star Game in streaming il servizio da utilizzare è la piattaforma facebook sulla pagina Futsalsicilia.

Ecco i nomi dei 30 convocati e dei quattro tecnici.

Sicilia Occidentale: Putano, Giuliano, Latino, Hamici, Torcivia, D'Orio, Isgrò, Fuschi, Comito, Termini, Cottone, Di Carlo, Madonia, Di Maria. Allegra. Allenatori Castellana e Cappello.

Sicilia Orientale: Barravecchia, Battiato, Casablanca, Tornatore, Cutrali, Campagna, Musumeci, Marchese, Finocchiaro, Lo Cicero, Monaco, Spampinato, Rizzo, Di Benedetto, Corallo. Allenatori Rinaldi e Serra.