Frosinone-Palermo la partita infinita, il Coni: "Sanzioni leggere ai ciociari, ma la A è persa"

Nella giornata di ieri il Collegio di Garanzia del Coni ha emesso il provvedimento integrale relativo ai fatti occorsi durante la finale di ritorno dei play off della Serie B 2017-2018 tra Palermo e Frosinone. Il Collegio ha annullato le decisioni della corte sportiva di Appello, rinviando il procedimento al medesimo organo in diversa composizione, affinché quest’ultima irroghi la sanzione corretta e coerente con le norme esistenti e nel rispetto del principio di valorizzazione del merito sportivo che si conquista sul campo.

In particolare, i principi di diritto ai quali la Corte dovrà uniformarsi sono:

- la gravità dei fatti accertati deve essere sanzionata ai sensi dell’art. 17 cgs FIGC, con la perdita della gara o con la penalizzazione di punti in classifica, specificando che quest'ultima sanzione, considerata l'importanza della partita in questione, deve essere ulteriormente aggravata rispetto a quanto stabilito dalla norma stessa;

- le immagini televisive sono sempre acquisibili dal giudice sportivo non essendo tassativa l’elencazione dei casi inserita nell’art. 35 cgs Figc;

- i termini stabiliti dall’ordinamento sportivo sono perentori e devono essere osservati anche dagli Organi della giustizia sportiva, con la conseguenza che i giudici federali hanno violato anche le norme sui termini per l'emissione dei provvedimenti.

In sostanza - secondo quanto scritto nel dal documento integrale depositato dal massimo organo di giustizia sportiva in Italia - le condotte dei tesserati del club ciociaro hanno configurato una palese violazione dell’articolo 17 inficiando il regolare svolgimento della gara andata in scena lo scorso 16 giugno allo Stirpe e condizionando inevitabilmente l’esito della partita. E - visto che si trattava di una finale playoff - l'esito di un intero campionato. Tuttavia, per ragioni logistiche e temporali non è più possibile intervenire su situazioni ormai cristallizzate, ragion per cui l’eventuale inasprimento della pena (probabilmente sotto forma di punti di penalizzazione) a carico del Frosinone avrà effetto sulla stagione sportiva corrente.

"La Società - scrive in una nota il Palermo - sta valutando le opportune iniziative da assumere affinché i principi enunciati dal Collegio trovino immediata risposta per l'efficace ed effettiva tutela dei propri interessi".