Dichiarazioni contro l'arbitro di Frosinone: squalificato Zamparini

Due mesi di squalifica e 15 mila euro di ammenda per il patron del Palermo Maurizio Zamparini e 10 mila euro per la società: è questa la decisione adottata dal Tribunale federale nazionale-sezione disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento.

Il 16 luglio scorso Zamparini era stato deferito dalla Procura Federale ''per avere, a mezzo di un'intervista pubblicata il 18 giugno espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro della gara Frosinone-Palermo Federico La Penna'', mentre il Palermo era stato deferito a titolo di responsabilità oggettiva. Il riferimento è al post partita della infuocata finalissima dei playoff che spalancarono le porte della massima categoria ai ciociari a danno dei rosanero di Stellone.