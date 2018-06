Frosinone-Palermo non è finita, i rosa ricorrono in Appello

Il Palermo non ci sta e attraverso i propri canali ufficiali ha annunciato di aver depositato il preannuncio di reclamo in seguito alle decisioni del giudice sportivo. Insomma per il club rosanero non finisce qua. Come era prevedibile Frosinone-Palermo proseguirà lontano dal campo.

Ecco il comunicato ufficiale diramato nel tardo pomeriggio che porta la firma del presidente Giovanni Giammarva: "Con riferimento al comunicato ufficiale numero 200 del 19/06/2018 del giudice sportivo, l’U.S. Città di Palermo comunica che è stato depositato preannuncio di reclamo alla corte sportiva di Appello. I motivi dell’impugnazione verranno formalizzati nella giornata di domani. La società inoltre si riserva di potere esercitare ogni azione a tutela dei propri diritti in tutte le opportune sedi, eventualmente anche penali".