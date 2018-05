"Ha frequentato pregiudicati legati alla camorra", deferito l'ex rosanero Aronica

L'ex calciatore del Palermo Salvatore Aronica è stato deferito dalla giustizia sportiva "per aver frequentato e frequentare a tutt'oggi pregiudicati legati ad ambienti camorristici": stesso provvedimento per Pepe Reina e Paolo Cannavaro che assieme al difensore palermitano andranno a processo sportivo a seguito dell'inchiesta della Dda di Napoli, i cui atti erano stati acquisiti dalla procura Figc. Il procuratore capo Giuseppe Pecoraro ed il suo vice hanno deciso di deferire i tre giocatori.

Salvatore Aronica, attualmente tesserato per la Figc quale allenatore, calciatore del Napoli da 2008 al 2013, dal 2013 al 2015 con il Palermo, è stato deferito al giudice sportivo per la violazione delle norme ai sensi degli artt. 1 bis n. 1 (doveri ed obblighi generali), art. 2 n. 1 (applicabilità e conoscenza delle regole) ed art. 3 n. 1 (responsabilità delle persone fisiche): per aver intrattenuto rapporti di amicizia sin dall'anno 2009 con i fratelli Esposito, in particolare Giuseppe e Francesco, proprietari di fatto dell'agenzia di scommessa Eurobet, sita in Napoli alla piazza Mercato. Il Palermo in persona del suo presidente è stato deferito per la responsabilità della società ai sensi dell'art. 4, n. 2 C.G.S. per fatti addebitabili ad Aronica, all'epoca dei fatti calciatore e tesserato.