Dal Ribolla al Milan: talentino palermitano di 14 anni si veste di rossonero

Fuga di talenti a Palermo: il Milan piazza un colpo per il futuro: dalla Scuola Calcio Ribolla arriva il difensore classe 2005 Francesco Fontana. Il baby palermitano giocherà con i Giovanissimi Under 14 rossoneri.

Da rosanero a rossonero, con un anno d’intermezzo tutto a tinte gialloblù: la notizia era nell’aria da tempo, ma adesso è anche ufficiale: il Milan sbaraglia la concorrenza - di club itialiani e non - aggiudicandosi le prestazioni del baby palermitano Francesco Fontana. Un passato nelle giovanili del Palermo, temperamento e statura da grande difensore e un destro tanto preciso quanto violento. Insomma, gli ingredienti per diventare un grande giocatore non mancano e la tavola adesso è più che apparecchiata: Fontana è approdato a Milano.

Il club rossonero lo scorso anno aveva deciso di monitorarlo, osservandolo giocare al Ribolla, scuola calcio élite nel territorio palermitano di proprietà di Domenico Gallina. Società con cui Fontana ha disputato il campionato regionale Under14. Per Fontana adesso è tempo di una nuova e affascinante avventura a Milano, con addosso una delle casacche più blasonate e vincenti della storia del calcio.