I palermitani Francesco Ballotta e Maria Bellavia campioni italiani di danza sportiva 2018

Arrivano i primi successi da Rimini, dove si stanno svolgendo i campionati italiani di danza sportiva, organizzato da Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva) che vede protagonisti più di 23 mila atleti di tutte le età. Nella categoria 10/11 C, trionfa la coppia palermitana formata da Francesco Ballotta e Maria Bellavia. Ottenendo la terza posizione nella categoria 10/11 C danze standard, la 5 posizione nella categoria 10/11 C danze latine e la prima posizione nella categoria 10/11 C combinata 6 danze Francesco e Maria sono seguiti dai maestri Rosario Maida e Salvatore Cambria i due giovanissimi hanno già ottenuto risultati straordinari a livello Provinciale e Regionale, ora la consacrazione con i titoli italiani di categoria.

Nella categoria 10/11 B2, invece ottima prestazione per la coppia palermitana formata da Salvatore Siino e Martina Siino, che hanno ottenuto la terza posizione nella categoria 10/11 B2 danze latine. Salvatore e Martina (nella foto in basso) sono seguiti dal maestro Rosario Maida, fanno parte della scuola di ballo Asd Vulcano Latino Nikita Danze Sport. I due giovanissimi hanno già ottenuto risultati straordinari a livello provinciale e regionale.