"O Capitano, mio capitano": il Palermo celebra Santana con una gigantografia

Gigantografia con tanto di citazione presa dal celebre film “L’attimo fuggente” all'esterno dello stadio Barbera: “O capitano, mio capitano”. Così il Palermo ha deciso di omaggiare Mario Santana, attaccante 38enne che la scorsa settimana durante il match con l’Acireale si è visto costretto ad abbandonare il terreno di gioco per via di un brutto infortunio al tendine d’Achille. Il capitano dei rosanero - operato oggi - dovrà stare lontano dal terreno di gioco almeno per i prossimi quattro mesi. Carriera a rischio, ma da viale del Fante arriva l’ennesimo attestato di stima.

“Mario Alberto Santana – si legge sui canali ufficiali - è stato sottoposto oggi presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Villa Sofia-Cervello al trattamento chirurgico per la ricostruzione del tendine d'Achille destro. L'intervento, eseguito dal dott. Massimiliano Mosca con la supervisione del Responsabile Sanitario rosanero dott. Roberto Matracia, è perfettamente riuscito. Il calciatore, che subito dopo l'operazione ha ricevuto la visita del Presidente Dario Mirri e dell'Amministratore Delegato Rinaldo Sagramola, inizierà a breve il percorso riabilitativo”.