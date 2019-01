Terremoto Palermo: Foschi licenziato, Richardson rinuncia alla presidenza

Terremoto in casa Palermo: Rino Foschi è stato licenziato e Clive Richardson rinuncia alla carica di presidente. Nel primo caso l'epilogo era nell'aria: la lettera di licenziamento del ds romagnolo è stata firmata dall'amministratore delegato del Palermo Emanuele Facile. Foschi, che si trova a Milano per le ultime ore di calciomercato, sostiene che ancora non gli sarebbe stato comunicato nulla. Ma dopo settimane di dichiarazioni forti e ripicche, stamattina la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata l'acquisto di tre giocatori extracomunitari (la cui identità è ancora sconosciuta) "imposti" dagli inglesi.

Via anche Richardson, il Ceo della Sport Capital group. L'ufficialità arriva attraverso un comunicato inviato a forzapalermo.it: "SCG - si legge - acquisirà una serie di club in tutta Europa. Clive (Richardson ndr) è una parte importante di questo processo e come tale si farà da parte per permettere ad Emanuele Facile di gestire il Palermo in futuro”.