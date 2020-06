Formazione sportiva al Barbera: parte il master “New Media, Finanza e Innovazione”

Le suggestive lezioni allo stadio Renzo Barbera e i workshop mensili all’interno dell’Università degli Studi di Palermo (DSEAS), sono soltanto alcuni dei punti sanciti dalla partnership con l’Assessorato allo Sport e all’Innovazione del Comune di Palermo per una collaborazione pubblico-privato che miri anche e soprattutto a dar spazio alle Istituzioni e alle valutazioni dell’impatto sociale dello sport.

Il percorso di formazione, promosso da Palermo Innovation Lab, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche Statistiche e Aziendali, si pone l’obiettivo, attraverso la didattica e le esercitazioni fianco a fianco con esperti del settore, di creare i nuovi manager di domani. Docenti di alto livello e professionisti del mondo dello sport, tra dirigenti di club di Serie A, agenti FIFA, giornalisti e addetti ai lavori. Una didattica di quattro mesi per proporre, promuovere o progettare idee attraverso il coordinamento e l’aiuto dei tutor, specificatamente selezionati per ogni settore di competenza: manageriale-gestionale, marketing-comunicazione-eventi, commerciale, finanziaria-economica-giuridica, innovazione, professioni e testimonianze. Direttori generali, direttori sportivi, amministratori delegati, ma anche addetti al marketing, responsabili della comunicazione e social media specialist, queste le figure che attraverso il master verrano formate, ognuno in base alla propria attitudine, passione e competenza.



Il traguardo finale è quello di fornire agi studenti gli strumenti necessari per iniziare questa tipologia di percorso lavorativo, attraverso la presenza e il coinvolgimento di leader del settore media; dell’industria della formazione sportiva del calibro di Randstad, Rcs, Sky, Dazn; del mondo della finanza, tra cui l’hedge fund americano York Capital Management; importanti club calcistici italiani: Palermo - la cui partecipazione era inevitabile a fronte della scelta del capoluogo siciliano come sede dell’investimento formativo - Inter (compagine eSport), Juventus, Fiorentina, Spal, Genoa, Sampdoria, Lazio, Parma, Napoli, Udinese e la Lega Pro ma anche realtà europee di primissimo rilievo come l’Atletico Madrid e importanti realtà dell’innovazione come Wylab, Neu, Talent Players. Il percorso di formazione, coordinato dal dott. Francesco Stassi e dalla dott.ssa Emanuela Perinetti, partirà con l’inizio del nuovo anno e offrirà l’opportunità di tirocini, borse di studio e la possibilità di seguire le lezioni online attraverso la piattaforma Edugo, utilizzata dall’Università di Shangai. Un evento di caratura nazionale che permetterà a tutti gli iscritti, non solo di crescere maturare e formarsi, ma anche di entrare in contatto con i protagonisti del mondo dello sport.

Il tutto realizzato anche grazie ad aziende di eccellenza del territorio siciliano, simbolo di tradizione e collaborazione tra l’organizzazione del master e le realtà locali, tra cui l’antico forno Graziano, il Grand Hotel Federico II e tante altre aziende dell’isola e non solo. Un progetto sinergico che nasce dunque da un lavoro di squadra e unico nel suo genere in tutto il sud Italia, l’occasione giusta riuscire a coniugare passione e lavoro senza dover abbandonare la propria terra. E’ già possibile effettuare la procedura di pre-iscrizione al master breve, per il quale sono già giunte numerosissime manifestazioni di interesse in virtù dei posti limitati, collegandosi al sito www.masterpalermoinnovationlab.it