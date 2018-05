Football americano: i Cardinals Palermo chiudono il campionato a Catanzaro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si chiude la stagione 2018 di Tackle per i Cardinals Palermo, che sono impegnati in trasferta questa domenica a Catanzaro contro i Black Tide nel match valido per l’ultima giornata del Campionato Nazionale di Football Americano di III Divisione Kick off alle ore 15,30 in diretta streaming sulla pagina Facebook del team calabrese.

Gli atleti in maglia rosso cardinale hanno sfruttato quest’anno per accumulare esperienza sul campo, fondamentale per un team come quello palermitano composto per la maggior parte da giovanissimi al debutto a livello agonistico. Campionato per loro fermo a quota zero punti, ma con un buon lavoro avviato dagli head coach defence e offence, rispettivamente Sergio Scoppetta e Manfredi Leone. Dall’altro lato, i Black Tide arrivano all’appuntamento casalingo dopo 3 vittorie consecutive e puntano al poker, con la vittoria assicurerebbe loro matematicamente il secondo posto in classifica e, quindi, l’accesso ai play-off promozione in II divisione.

Alberto Di Dio, Presidente Cardinals: “Ci apprestiamo a giocare l’ultima partita di regular season di un campionato in cui l’orgoglio Cardinals è stato il vero protagonista. I giovani atleti, guidati egregiamente dai coach Leone e Scoppetta e con l’aiuto degli assistenti Griffo, Amato e Imbesi, sapranno capitalizzare in futuro l’esperienza maturata in questo campionato di sofferte sconfitte. Ciclicamente i team di football devono rinnovarsi e questo ci è capitato lo scorso anno. due stagioni di rodaggio ci stanno. Sono certo che il prossimo anno sarà diverso e vincente sotto tutti i punti di vista!”

Gallery