Trajkovski ribalta il Foggia, il Palermo risorge allo Zaccheria: 2-1

Reazione rosa: bastano otto minuti al Palermo per ribaltare l’iniziale svantaggio. Allo Zaccheria arrivano i primi tre punti di questa stagione, la strada però si era messa tutta in salita: Foggia battuto a domicilio 2-1. Buio pesto nel primo tempo, il Palermo vede la luce soltanto nella seconda frazione di gioco: un siluro di Kragl - con annessa disattenzione di Brignoli - rischia di stravolgere la stagione dei rosa, ma per fortuna del tecnico rosanero è ancora una volta la reazione dei suoi giocatori a fare la differenza.

Una reazione rabbiosa, di grinta e di grande carattere quella degli uomini di Tedino che nel giro di otto minuti confezionano un uno-due micidiale che non lascia scampo ai pugliesi. Continua a brillare Trajkovski: prima sforna su punizione l'assist per Salvi, poi trova il secondo sigillo in campionato e regala i tre punti al Palermo. Si salva Tedino (buona l’intuizione di Pirrello) male invece Brignoli. Altro errore, dopo quello con la Cremonese, ancora una volta di valutazione. Il portiere prende un gol da casa sua e rischia di condannare il Palermo. Cinque punti adesso per i rosa, distanti quattro lunghezze dalla vetta della classifica.

Male il Palermo nel primo tempo, tante risposte positive invece nella ripresa: la parola d’ordine è novità rispetto a quanto fatto presagire alla vigilia: 3-5-1-1 in mansarda, spazio ancora al 3-4-2-1 con Pirrello e Falletti in campo dal primo minuto. Szyminski resta in panchina, il tecnico rosanero si affida a sorpresa al 22enne originario di Alcamo – esordio per lui in B - al fianco di Rajkovic e Bellusci. Una scelta che lascia di stucco: perché la differenza nei primi minuti la fa proprio Pirrello: tanti tagli precisi e invitanti in profondità per i suoi compagni di squadra che mandano in panne la difesa avversaria. Buona la prima dunque.

A centrocampo invece l’idea partorita da Tedino dopo i due gol incassati dalla Cremonese sembrava potesse essere quella di rinunciare a un trequartista per aggiungere sostanza e solidità in mezzo al campo: Falletti invece regolarmente in campo dal primo minuto al fianco di Trajkovski. La famosa solidità che cercava Tedino ha il nome e il volto di Jajalo e Haas (e non Murawski) con Salvi e Mazzotta esterni alti. Puscas unica punta, Nestorovski in panchina. Una formazione che alla fine dei conti però si è incastrata a pennello con il 3-5-2 disegnato da Grassadonia. Confermata la linea a tre con il ritorno dell’esperto Zambelli. Chiaretti e Deli alle spalle di Mazzeo. Il biglietto da visita dell’attaccante del Foggia, sono soprattutto le 19 reti della passata stagione.

L’inizio ha un solo protagonista: Roberto Pirrello. Il primo pallone toccato in Serie B per poco non rischiava di trasformarsi anche nel primo assist: palla in profondità per Trajkovski bravo a scappare alle spalle della difesa, conclusione di destro che si spegne sui guanti del portiere Bizzarri. La risposta del Foggia arriva dopo un quarto d’ora di gioco. Pallone vagante in area schizzato da un tocco di Mazzolla che rischia di beffare Brignoli. La partita si sblocca 37 minuti di gioco: è un sinistro micidiale di Kragl ad aprire le danze allo Zaccheria: un vero e proprio siluro su calcio di punizione da 30 metri che beffa il Palermo, ma soprattutto Brignoli. Immobile il numero uno dei rosa che vede insaccarsi il pallone proprio sul suo palo. Un errore di valutazione che costa caro al Palermo.

Nella ripresa situazione completamente ribaltata: la riapre il Palermo al 53’ con un calcio di punizione di Trajkovski, sporcato di testa da Salvi che spiazza Bizzarri e pareggia i conti. Otto minuti più tardi è ancora il macedone a rendersi protagonista, questa volta però fa tutto da solo. Parte con il pallone fra i piedi e trova un diagonale che non lascia scampo all’ex portiere dell’Udinese. Poi grande conclusione di Deli che trova però un’impeccabile risposta di Brignoli. Palermo che balza a cinque punti in classifica, prossimo impegno sabato prossimo al Renzo Barbera con il Perugia.

TABELLINO

FOGGIA 1: Bizzarri, Tonucci, Camporese, Martinelli, Zambelli (Cicerelli 70’), Agnelli (cap.), Carraro, Kragl, Deli, Chiaretti (Gori 67’), Mazzeo. Allenatore: Grassadonia

PALERMO 2: Brignoli 5, Pirrello 6,5, Bellusci 6,5, Rajkovic 6,5, Salvi 6,5, Haas 6, Jajalo 6 (cap.), Falletti 5,5 (Murawski 80’), Mazzotta 6 (Aleesami 75’), Trajkovski 7, Puscas 5,5 (Nestorovski 87’). Allenatore: Tedino.

ARBITRO: Livio Marinelli 6,5

MARCATORI: Kragl 37’; Salvi 53’; Trajkovski 61’

AMMONITI: Bellusci 12’; Camporese 80’; Murawski 85’