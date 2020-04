La finanziaria e le risorse per lo sport, Schillaci (M5s) “Bene che il governo abbia cambiato rotta"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Ci fa piacere che il governo, e segnatamente l’assessore Messina, abbiano cambiato rotta e messo in campo risorse che prima non c’erano per lo sport” Lo afferma la deputata M5S Roberta Schillaci, in risposta all’assessore allo sport Messina. “Se queste somme non fossero state trovate – afferma la deputata- si sarebbe decretata la morte dello sport in Sicilia. Le cifre stanziate attualmente sono comunque ben lontane dalle risorse necessarie per un comparto fatto di tanti lavoratori che con lo sport si sostentano. Lo sport è anche un potente strumento di integrazione sociale e un ottimo volano per l’economia della regione, grazie a manifestazioni di grande livello”.