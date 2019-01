Campionato regionale di Taekwondo, bottino pieno per le Fiamme Oro

En plein di medaglie per le Fiamme Oro ai campionati regionali juniores e seniores di Taekwondo. Il gruppo sportivo della polizia di stato si è confermato campione regionale dopo gli incontri avvenuti al palazzetto dello sport "Ciro Genova" di Carini. Aurora Romano, Matteo Nocera, Maria Buccheri e Andrea Sgarlata Maniaci hanno conquistato la medaglia d’oro; argento per Martina Ladduca, Andrea Sorce, Andrea Buccheri e Marco Maniaci; medaglia di bronzo per Davide Miceli. Tra i prossimi impegni agonistici delle Fiamme Oro palermitane ci saranno la President Cup, che si svolgerà in Germania a fine gennaio, il torneo G1 Slovenia Open 2019 in programma per il 23 febbraio e infine il Campionato nazionale assoluto a Riccione, previsto per fine marzo.

Gallery