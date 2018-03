Festina Lente con Oliveri-La Franca e Mazzola-Lo Faso al secondo "Rally Cefalù corse"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Saranno il bagherese Oliver Oliveri ed il palermitano Francesco "Ciccio" La Franca, su Citroen Saxo 1.6 Racing Start ed i palermitani Antonio Mazzola e Alessandro Lo Faso, a rappresentare l'Associazione Culturale Festina lente di Monreale, presieduta da Rosario e Claudia Lo Cicero Madè, nella seconda edizione del Rally Cefalù Corse che prenderà il via nella mattinata di domenica 18 marzo e che si concluderà alle 17 della stessa giornata sul lungomare Giuseppe Giardina della Cittadina normanna. "Siamo felici - dichiara il Presidente - per questa nostra ennesima partecipazione ad una manifestazione così importante. Di certo, almeno scorrendo i nomi degli altri 48 equipaggi partenti - prosegue Rosario Lo Cicero Madè - non potremo ambire alla vittoria finale ma ad un piazzamento di rilievo nella classifica assoluta e magari alla vittoria nelle classi Racing Start 1.6 ed A7".