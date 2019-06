"Favorita a Cavallo": giugno di gare al campo ostacoli

Presentata a Palazzo delle Aquile la manifestazione "Favorita a Cavallo". Si è svolta oggi la conferenza stampa dell'evento organizzato dalla associazione sportiva Riders Club ed in programma presso il campo ostacoli “Giuseppe Di Matteo”, all'interno del Parco della Favorita. Le competizioni avranno luogo domani e domenica 8 e 9 giugno, ed ancora il 13,14,15,16 giugno e il 28, 29, 30 giugno. Si tratta quindi di un ricco cartellone per far conoscere a palermitani e turisti il salto ad ostacoli. L’ingresso a tutte le gare sarà gratuito.

Domani e dopodomani saranno protagonisti i giovani cavalieri emergenti siciliani che si confronteranno nelle selezioni regionali del “Progetto SPORT”, gare su circuiti Children, Junior e Senior che vedranno i cavalieri sfidarsi su competizioni di stile.

Dal 13 al 16 giugno si gareggerà invece per la conquista dei titoli di Campioni Regionali Sicilia 2019, con l’assegnazione del titolo Master. Al termine della manifestazione verrà stilata anche la lista dei cavalieri che potranno partecipare alle finali nazionali che si svolgeranno ad Arezzo a settembre e l’accesso al campionato mondiale in programma a Lanaken.

Il sindaco Orlando, presente all'incontro insieme ad Ettore Artioli della Riders Club, ha ringraziato gli organizzatori "per l'opportunità che offrono alla città di vivere ancora una volta al meglio il Parco della Favorita in ideale continuazione con "La domenica Favorita" e dando lustro ad un impianto sportivo che si presta all'eccellenza".