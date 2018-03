Il Palermo è salvo, ma Zamparini non esulta: "Sono ancora troppo amareggiato"

"Io non devo prendermi nessuna rivincita, sono ancora troppo amareggiato per quanto successo a me e alla mia famiglia a Palermo". Così Maurizio Zamparini, contattato da PalermoToday commenta il rigetto - da parte della sezione fallimento del Tribunale di Palermo - dell'istanza di fallimento della società. Zamparini insomma tira un sospiro di sollievo ma non nasconde il fastidio provato in questi mesi per la situazione che ha dovuto fronteggiare il suo Palermo.

"Non è tempo di proclami - ha quindi aggiunto il patron - adesso bisogna pensare solo al Palermo in serie A e io personalmente tutti i giorni lavoro per questo. E per pensare a scegliere e trovare subito i nuovi investitori che non siano venditori di fumo e falsificatori".

Si mostra decisamente più soddisfatto invece il presidente Giovanni Giammarva. Che ha espresso il suo pensiero in una nota diramata dal club di viale del Fante. "A seguito del provvedimento del Tribunale fallimentare di Palermo - si legge nel comunicato - la società esprime soddisfazione per l'esito positivo del giudizio che ha confermato nelle motivazioni che la situazione del Palermo Calcio si è progressivamente evoluta sino a consentire la collocazione della società in prossimità dei valori massimi raggiunti da club del settore, come Juventus, Roma ed Inter. Da oggi le nostre energie potranno concentrarsi sull'importante obiettivo della promozione in Serie A".