Fallimento del Palermo, Fabrizio Lucchesi torna in città "per raccontare tutta la verità"

Fabrizio Lucchesi torna a Palermo e ci mette la faccia. L’ex direttore generale del vecchio Palermo che ha accompagnato i rosanero al fallimento sotto la gestione Tuttolomondo, farà ritorno nel capoluogo siciliano il 24 marzo 2020 al Solemar Club di lungomare Cristoforo Colombo 2109, all'Addaura, in occasione della Solemar Football Conference organizzata da Conference403.

Con Lucchesi - che racconterà le sue verità sul fallimento del Palermo, come si legge in una nota di presentazione dell'evento - ci saranno i procuratori Fabrizio Ferrari e Mario Giuffredi, il fedelissimo e socio onorario di Conference403, Claudio Pasqualin storico agente di Alessandro Del Piero, l’avvocato Luciano Ruggiero Malagnini che tornerà dopo l’edizione di ottobre 2019, un allenatore che verrà comunicato in seguito, il responsabile del settore giovanile del Trapani Sandro Porchia, un esponente dell’SSD Palermo e l’avvocato esperto di diritto sportivo internazionale Luca Tettamanti che annovera fra i trasferimenti che ha seguito quelli di Frenkie De Jong al Barcellona, Radja Nainggolan, Nahitan Nandez al Cagliari e molti altri.

Non mancherà anche una gradita sorpresa: in occasione dell’ottava manifestazione targata Conference403 il premio “Una vita per il calcio” verrà realizzato in collaborazione con The Draft by Infinity Global Sports e a ricevere il riconoscimento sarà un personaggio del mondo del calcio che si è distinto per etica e professionalità negli anni. Per iscriversi è sufficiente visitare la pagina Facebook di Conference403 e completate la procedura oppure cercare l’evento su Eventbrite. Acquistando il ticket si contribuirà ad aiutare l’Oratorio Santa Chiara di Palermo che si occupa delle fasce deboli della città. L’evento è realizzato in collaborazione con AvvocatiCalcio e l’Istituto Salesiano Don Bosco Ranchibile di Palermo.