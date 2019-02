Cessione Palermo, passo indietro di Facile: scende in campo il duo Foschi-De Angeli

Anche Facile si tira indietro. Dopo Richardson e Holdsworth anche il socio di Maurizio Belli chiude baracca e lascia tutto nelle mani di Rino Foschi e Daniela De Angeli, che cureranno gli interessi del club con l'obiettivo di chiuderne la cessione. E potrebbero essere le ultime ore d’attesa per il Palermo, domani infatti potrebbe esserci una svolta decisiva in chiave cessione. Con Zamparini che torna nuovamente protagonista.

Secondo le informazioni raccolte da PalermoToday domani a Milano è previsto un incontro tra Foschi, accompagnato dall'avvocato Bettini, e una delle società interessata a rilevare la società. In lizza, dopo la rinuncia di Follieri, restano la York Capital, Carisma e una cordata alla quale sono stati accostati i nomi di Sagramola e Preziosi in qualità di emissari. Entrambe le parti sono fiduciosi sul raggiungimento di un accordo di massima. Per scrivere finalmente la parola fine sulla vicenda.