Europeo windsurf, al via la quarta giornata: il maschile si fa in due

Prosegue il campionato europeo di windsurf nel Golfo di Mondello giunto alla quarta giornata e in programma sino a sabato al Roggero di Lauria. Il sostenuto vento di ponente, con punte di circa 15 nodi, dovrebbe consentire lo svolgimento di altre tre prove. La competizione maschile da oggi è suddivisa in due gruppi con i primi 40 della classifica a competere nella gold fleet per il podio, mentre il secondo gruppo - composto dagli altri 40 atleti - gareggerà per l’assegnazione dal 41esimo all’80esimo posto. Lotta apertissima tra francesi, greci ed italiani. I migliori otto puntano al podio.

Tra le donne, dopo cinque prove si attesta al comando l’anconetana Giorgia Speciale, vincitrice di ben quattro prove.

Classifica provvisoria maschile (6 prove):

1) Yun Pouliquen (Fra) punti 11,

2) Leonidas Tsortanidis (Gre) 12,

3) Tom Garandeau (Fra) 15,

4) Nicolò Renna (Ita) 15,

5) Fabien Pianazza (Fra) 15,

6) Mathurin Jolivet (Fra) 15,

7) Alexandros Kalpogiannakis (Gre) 18,

8) Giorgio Stancampiano (Ita) 28.

Classifica provvisoria femminile (5 prove):

1) Giorgia Speciale (Ita) punti 4

2) Dana Kosyak (Rus) 15

3) Cheuk Wing Mak (Hong K.) 24

4) Enrica Schirru (Ita) 27

5) Aikaterini Divari (Gre) 27