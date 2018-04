Europeo di windsurf, al via la seconda giornata: è sfida tra francesi ed azzurri

Con le prove di oggi pomeriggio si apre la seconda giornata di gare a Mondello per il campionato europeo di windsurf della classe Techno 293 Plus, organizzato dal Roggero di Lauria. In testa alla classifica maschile, dopo le tre prove di ieri ci sono i francesi, Pianazza, Pouliquen e Jolivet. Bene gli azzurri: i due gardesani di Torbole, Edoardo Tanas e Nicolò Renna, conquistano il quarto e il sesto posto; nono l’atleta di casa, Giorgio Stancampiano, palermitano del Lauria. A causa della squalifica nella seconda prova, è stato retrocesso dal primo al 34esimo posto il diciassettenne greco LeonidasTsortanidis, che comunque in seguito potrà scartare il suo peggiore piazzamento.

In campo femminile, nettamente al comando l’anconetana Giorgia Speciale con tre primi posti. La marchigiana ha quasi in tasca il pass azzurro per le Olimpiadi giovanili di ottobre in Argentina. Alle spalle dell’italiana, la russa Dana Kosyak e la francese Manon Pianazza. Altre italiane piazzate, Enrica Schirru, Marta Bonetti, Marta Monge e la palermitana Allegra Ardizzone. Ben 130 in totale gli atleti in gara, provenienti da tutto il mondo.